Het team van Ferrari is naar verluidt van plan om tijdens het raceweekend in Japan al de eerste grote updates op de wagen te plaatsen. In Imola zouden er vervolgen opnieuw verbeteringen worden doorgevoerd. Dat meldt het Italiaanse Gazetta dello sport.

Het Formule 1-seizoen van 2024 is nog maar twee races oud, maar de onderlinge verhoudingen in de kop van het veld zijn al duidelijk zichtbaar. Red Bull Racing is opnieuw bij uitstek het te kloppen team, met Ferrari net als de afgelopen twee jaar bij vlagen als grootste uitdager. Mercedes vormt momenteel het derde team, maar krijgt daarin concurrentie van McLaren en Aston Martin. Net als afgelopen jaar lijken de subtop en het middenveld dan ook erg dicht bij elkaar te liggen.

Artikel gaat verder onder video

Eerste grote updates Ferrari

Vooralsnog lijkt het er in ieder geval op dat Ferrari het dichtst bij Red Bull Racing in de buurt zit, al is dat voorlopig nog niet genoeg om een vuist te kunnen maken. De Italiaanse grootmacht heeft daarom naar verluidt voor het raceweekend in Japan (het weekend van 7 april - al de eerste grote updates op de rol staan. Het doorgaans goed ingevoerde La Gazetta dello Sport meldt dat er op Suzuka een nieuwe vloer onder de Ferrari wordt geplaatst, terwijl er drie weken later in Imola nieuwe luchtinlaten worden geïntroduceerd.

OOK INTERESSANT: Wolff "wil niet in dezelfde val trappen" als Horner met opmerkingen over dominerend Red Bull

Red Bull Racing het te kloppen team

Of het genoeg zal zijn om het gat naar Red Bull Racing deels te kunnen dichten, zal moeten blijken. Vooralsnog heeft de Oostenrijkse grootmacht net als afgelopen jaar bij uitstek het meest competitieve pakket. Max Verstappen schreef zowel in Bahrein als Saoedi-Arabië de overwinning op zijn naam, terwijl teammaat Sergio Pérez als tweede binnenkwam. Daarmee staat Red Bull Racing na twee races op 87 punten in het constructeurskampioenschap.

Gerelateerd