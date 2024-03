Sergio Pérez is dit jaar begonnen aan zijn vierde seizoen als teamgenoot van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaanse F1-coureur heeft het langer volgehouden dan alle andere teamgenoten van de Nederlander, maar kan hij zijn goede start in 2024 doortrekken richting de raceweekenden in Europa?

Nadat Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon het tussen 2016 en 2021 al geprobeerd hadden naast Verstappen en opzichtig zouden falen, in het geval van Gasly en Albon vooral vanwege hun onervarenheid, mocht in 2021 Pérez het stokje over gaan nemen na een goed seizoen bij Racing Point. De Mexicaan greep deze kans met beide handen aan. Red Bull Racing werd sinds zijn komst twee keer kampioen bij de constructeurs (2022 en 2023), terwijl Verstappen met Pérez als teamgenoot altijd wereldkampioen in de koningsklasse is geworden. Toch is er, zeker in 2022 en 2023, veel commentaar geweest op de Mexicaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko wilde Bearman binnenhalen voor zusterteam: "Hij zat al op de Ferrari Academy"

Pérez stelt doelstelling bij in 2024

De Mexicaan lijkt begint 2024 geleerd te hebben van 2022 en 2023. Nadat hij zichzelf in 2021 totaal geen druk op zou leggen en een prima seizoen reed ter ondersteuning van Verstappen, begon Pérez in 2022 en 2023 met de ambitie om wereldkampioen te worden. Deze uitspraken kreeg hij met een linkse directe terug, want Verstappen bleek ongenaakbaar te zijn. Pérez lijkt zijn doelstelling in 2024 bij te hebben gesteld en sprak al uit vooral te kijken hoe het seizoen verloopt, wetende dat er de afgelopen twee seizoenen niks tegen de Nederlander in te brengen was.

Pérez in 2021

Toen Pérez in 2021 begon als coureur van Red Bull Racing, was de verdeling duidelijk. Mercedes was nog steeds de favoriet, maar Red Bull Racing kreeg vanwege de reglementen die vanaf 2022 in zouden gaan wel een kans om in 2021 toe te slaan. Dit deed vooral Verstappen door in de laatste race, de Grand Prix van Abu Dhabi, na een bizar en spectaculair seizoen wereldkampioen te worden. Pérez zelf won alleen in Bakoe en zou met 190 punten vierde worden, op papier zijn minste seizoen voor Red Bull Racing. Toch speelde hij dat seizoen een belangrijke rol in het kampioenschap van de Nederlander.

Pérez in 2022

In 2022 liet Pérez al snel weten dat hij andere doelstellingen had, nu hij een seizoen ervaring had bij Red Bull. Met zijn prestaties aan het begin van 2022 liet hij ook zien dat hij voor het kampioenschap wilde gaan, met een tweede plaats in Australië, Imola en Spanje en zijn zege in Monaco. Op dat moment was Pérez een serieuze uitdager van de Nederlander en verlengde de Mexicaan ook zijn contract bij Red Bull tot eind 2024. Nadat hij dat jaar nog tweede werd in Bakoe en de stratencircuits erop zaten, zakte het niveau van Pérez echter weg. Hij werd wel tweede in België en Groot-Brittannië, maar dit waren de enige podiumplekken van de Mexicaan totdat er weer een stratencircuit op het programma stond: Singapore. Deze race won Pérez, terwijl hij daarna in Japan tweede werd en richting het einde van het seizoen weer wat van zijn vorm terug leek te vinden. Met 305 punten werd hij in een dominante auto echter derde, achter Charles Leclerc.

Pérez in 2023

In 2023 waren dezelfde uitspraken van Pérez daar: de Mexicaan wilde voor het kampioenschap gaan. Wederom begon de Mexicaan goed aan het seizoen, met zeges in Saoedi-Arabië en Bakoe, niet toevallig stratencircuits, en een tweede plaats in Bahrein en Miami. Daarna stortte het niveau, op het moment dat F1 weer naar Europa ging en er vooral normale circuits op het programma stonden, weer in. Vooral op zaterdag maakte de Mexicaan het zichzelf enorm lastig door vaak Q3 niet te halen. Tijdens de races kon hij het vanwege de snelheid van de RB19 nog vaak herstellen, met een tweede plaats in België en Italië en een derde plaats in Hongarije en Oostenrijk als hoogtepunten, maar de Mexicaan werd ook zestiende in Monaco, zesde in Canada, vierde in Nederland en zelfs achtste in Singapore door matige zaterdagen of eigen foutjes. Ook richting het einde van het seizoen kon hij zijn ritme niet echt terugvinden, waardoor de druk op het seizoen 2024 steeds meer toe begon te nemen.

OOK INTERESSANT: Verstappen jaagt in Australië op tiende zege op rij

Pérez in 2024 wel consistent?

De Mexicaan weet namelijk dat hij een aflopend contract heeft en er concurrenten zijn die op zijn stoeltje azen. Tot nu toe is Pérez in 2024 goed en stabiel begonnen. Op zaterdag kwalificeerde hij zich op P5 en P3 in Bahrein en Saoedi-Arabië, in vergelijking met 2023 een prima resultaat. Tijdens de race kon hij deze uitgangspositie omzetten naar het hoogst haalbare: een tweede plek achter een dominante Verstappen. Voor nu lijkt dit ook het hoogst haalbare te zijn, niet alleen voor Pérez, maar voor de hele grid. Pérez zal in 2024 vooral moeten strijden met de Ferrari's, zoals in 2024 al twee keer is gebleken.

Toekomst Pérez

Mocht hij deze lijn echter de rest van het seizoen, dus ook in Europa en op normale en vaste circuits, doortrekken, dan zal er voor Red Bull weinig reden zijn om de Mexicaan in 2025 niet weer naast Verstappen te zetten. Het team heeft namelijk enorm veel succes gekend als team sinds de Mexicaan onderdeel is geworden van het team. Toch leert het verleden ons dat Pérez meestal goed aan een seizoen start, mede ook door de lay-outs van de circuits, en dan vervolgens minder consistent wordt. De vraag is of Pérez dit in 2024 kan voorkomen, want mocht dit wel gebeuren zullen onder meer Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Liam Lawson en Yuki Tsunoda hun kans ruiken.

Gerelateerd