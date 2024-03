Sergio Pérez is de afgelopen weken begonnen aan zijn vierde seizoen als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Daar waar hij het veel langer heeft volgehouden dan zijn voorgangers, weet de Mexicaan ook dat hij in 2024 voorzichtiger moet zijn met zijn uitspraken en doelstellingen in zijn 'niet gemakkelijke' rol als teamgenoot van de drievoudig wereldkampioen.

In gesprek met Sky Sports laat Pérez weten dat het allesbehalve makkelijk is om teamgenoot van Verstappen te zijn, iets wat Daniel Ricciardo. Pierre Gasly en Alexander Albon ook al ervaren hebben bij Red Bull Racing. "Het is niet gemakkelijk. We zagen het al in Bahrein. De enige coureur die de perfecte ronde neerzette, was Max (Verstappen). Hij is een coureur die zonder fouten op een hoog niveau rijdt. Je moet jezelf keer op keer kunnen verbeteren. Je bent zo goed als je laatste race. Toen ik me goed voelde met de auto en het team, zat ik heel dicht bij Max. Dat is het beste wat ik kan doen. De tijd zal leren of dat genoeg is. Zo niet, dan zal ik zien wie de volgende is die het probeert."

Gaat Pérez voor de titel?

Nadat hij in 2021 zijn debuut maakte bij Red Bull Racing en nog voorzichtig was, sprak de Mexicaan begin 2022 en 2023 uit voor de titel te willen vechten. Dit bleek vervolgens, bij lange na, niet mogelijk te zijn. In 2024 is de Mexicaan een stuk voorzichtiger met zijn uitspraken. "Ik denk dat het te vroeg is om te zeggen. Ik wil een paar races wachten om te zien hoe het gaat. Het is geen gemakkelijke of eenvoudige plek dit. Het heeft wat voeten in de aarde, zo hebben we in het verleden gezien. We hebben geweldige coureurs gezien die zes maanden of een jaar niet doorkwamen. Het is een uniek team. Ik heb geen haast. Ik wil zien hoe het loopt. Met Red Bull denk ik dat het een heel snel gesprek wordt. We hebben vijf minuten nodig om te zeggen wat we willen doen."

Is Verstappen te verslaan?

Voor veel mensen oogt Verstappen onverslaanbaar, zelfs door zijn teamgenoot die in dezelfde auto zit. Pérez durft zich hier niet zo duidelijk over uit te spreken, maar weet wel dat de Nederlander zich momenteel als een vis in het water voelt in de RB20. "We kunnen hem niets te kort doen. Hij is één met de auto. Ik denk dat Max in de fase van zijn carrière zit waarin hij een auto heeft waarmee hij zich 100% op zijn gemak voelt."

