Sergio Pérez is bezig aan zijn vierde jaar voor het team van Red Bull Racing en de Mexicaan is het jaar prima begonnen met twee tweede plekken, nadat hij in 2023 regelmatig met de uitgang werd gelinkt. De man uit Guadalajara vertelt hoe het qua druk is om op het lastige stoeltje naast Max Verstappen te racen.

Het seizoen van Pérez in 2023 kende de nodige ups en downs. De man uit Guadalajara begon het seizoen nog ijzersterk met twee overwinningen uit vier wedstrijden, waarna hij na de Grand Prix van Miami als een kaartenhuis in elkaar zakte. Gedurende het middendeel van het seizoen kende Pérez moeilijke momenten. Zo behaalde hij vijf keer op rij Q3 niet én was hij betrokken bij meerdere onnodige crashes. Aan het einde van het jaar ging het gelukkig wat beter en wist hij zich te verzekeren van zijn stoeltje in 2024.

Artikel gaat verder onder video

Gesneuvelde coureurs

Dat de positie van Pérez ook voor dit seizoen weer onder druk staat, is natuurlijk geen verrassing meer. Het stoeltje bij Red Bull naast Verstappen is één van de meest gewilde plekken op de grid, al komt er automatisch ook een hoop druk kijken bij het rijden voor de Oostenrijkse formatie. Je moet je als coureur natuurlijk meten met Verstappen en dat is in het verleden niet zo'n gemakkelijke opgave gebleken. Mannen als Pierre Gasly, Alex Albon en in mindere mate Daniel Ricciardo hadden de grootste pijn en moeite met de Nederlander.

Hele andere meting

Pérez is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen bij Red Bull en houdt het dus nog altijd aardig vol. Hij vertelt over de druk binnen zijn team: "Er is altijd druk in de Formule 1. Je moet onthouden dat we het toppunt van de sport zijn", vertelt hij in de Beyond The Grid-podcast. "Er is altijd druk en je moet altijd leveren. Bij Red Bull is het echter wel een stukje anders. Er is een reden dat een hoop coureurs het niet gered hebben. Het komt door de hoeveelheid druk en focus die op je ligt. Het is niet zoals bij andere teams, bij Red Bull wordt er met een totaal andere maatstaf gemeten."

Gerelateerd