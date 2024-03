Voormalig Ferrari-coureur Giancarlo Fisichella stelt dat Lewis Hamilton misschien wel zijn jongensdroom achterna gaat, door volgend jaar bij het Italiaanse team te gaan rijden, maar dat hij niet moet verwachten dat hij zomaar even afrekent met Charles Leclerc.

Carlos Sainz zal aan het einde van 2024 plaats moeten maken voor Hamilton. De zevenvoudig kampioen heeft het vertrouwen in Mercedes opgezegd, door vanaf volgend seizoen bij de Scuderia te gaan rijden. Het geloof is er nog altijd om daar voor zijn achtste titel te gaan, maar Leclerc is natuurlijk ook geen pannenkoek. Fisichella verwacht volgend seizoen een heftige strijd, waarbij Frédéric Vasseur af en toe als scheidsrechter moet gaan fungeren.

Hamilton krijgt zware tijd

In gesprek met Express Sport blikt de voormalig Formule 1-coureur vooruit op het volgende seizoen. "Het zal zwaar worden [voor Hamilton red.]. Het zijn twee geweldige coureurs, twee snelle coureurs, vooral in de kwalificaties. Charles staat daarin altijd bovenaan, hij heeft veel pole positions gescoord." Toch verwacht de drievoudig racewinnaar dat er een strijd binnen het team komt, over wie nu precies de nummer één is. "Charles is sinds een paar jaar [geleden] geïntegreerd in het team, dus voor Lewis zal het niet makkelijk zijn om hem te verslaan. Ik denk dat hij [Hamilton] er heel erg op gefocust moet zijn. Ook moet hij veel tijd gaan doorbrengen in de fabriek in Maranello. Het zal voor Lewis wel makkelijk zijn om in het team te komen. De sfeer bij Ferrari is namelijk geweldig en de mensen zijn zo aardig, je bent gelijk onderdeel van de familie."

Felipe Massa, Giancarlo Fisichella & Fernando Alonso

Vasseur, juiste man op de juiste plek

Bij Ferrari wordt Hamilton herenigd met Vasseur, met wie hij in de opstapklasse heeft samengewerkt. Van de Fransman wordt dan ook verwacht dat hij het team bij elkaar houdt. Fisichella verwacht dan ook dat het duo in goede handen is bij Vasseur. "Hij heeft veel ervaring bij andere teams, zoals een paar jaar geleden bij Alfa Romeo. Hij heeft een goed karakter, hij heeft de juiste instelling om het team een goede inspanning te laten leveren en ze hebben vorig jaar een goede stap gezet", aldus de 51-jarige Italiaan.