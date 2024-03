Voormalig Formule 1-teammanager Peter Windsor geeft de poging van Felipe Massa, om een schadevergoeding te krijgen voor het verlies van de wereldtitel van 2008, weinig kans. De Brit stelt dat het wel erg lang geleden is en wijst naar de enige twee getuigen die relevant zouden kunnen zijn, maar inmiddels zijn overleden.

Massa gaf onlangs aan dat hij met zijn advocaten de Formule 1, de FIA en voormalig eigenaar Bernie Ecclestone voor de rechter sleept voor het gebeuren in 2008. De Braziliaan is van mening dat de wereldtitel die nu in handen is van Lewis Hamilton, eigenlijk van hem. Het heeft allemaal te maken met 'Crashgate' en Massa wilde in eerste instantie dat het resultaat van de race in Singapore zou worden geschrapt. Daardoor zou hij de titel in handen krijgen, maar dat is niet meer mogelijk. De Braziliaan zet nu in op een flinke schadevergoeding.

Windsor vermoedt op zijn YouTube-kanaal dat Massa vooral door zijn advocaten is overtuigd om een zaak te starten. Het zou volgens de Brit simpelweg om de poen gaan. "Ik ken Felipe Massa. Hij is een prima coureur en een aardige vent. Maar mijn mening - en dit is mijn speculatie, ik spreek niet vanuit absolute zekerheid - ik denk dat iemand de schop onder hem vandaan heeft gehaald en heeft gezegd: 'We kunnen hier iets voor je doen, we kunnen veel geld voor je verdienen'. En wat ze natuurlijk echt willen is een hoop geld voor zichzelf verdienen, waarschijnlijk advocaten."

Als hij inhoudelijk op de zaak in gaat, dan vindt Windsor dat het inmiddels wel is verjaard. "Dit gebeurde 16 jaar geleden, Lewis Hamilton won zijn eerste wereldkampioenschap. Het lijkt belachelijk. In de Formule 1 is het gebruikelijk dat je binnen twee uur in beroep kunt gaan tegen een uitslag. Twee uur, niet 16 jaar."

Mocht het daadwerkelijk behandeld worden, dan verwacht Windsor een sneeuwbaleffect wat misschien verder gaat dan de koningsklasse. "Het is te lang geleden. Waar gaan we de grens trekken? Sommige mensen zeggen dat Graham Hill de Indianapolis 500 van 1966 niet correct won en dat die gewonnen had moeten worden door Jim Clark. Gaan Duitse voetbalfans nog eens kijken naar de WK-finale van 1966? Wat we doen is met terugwerkende kracht resultaten bekijken. En als we dat doen, waar eindigt het dan?"

Daarnaast stelt Windsor dat Massa zichzelf ook in een positie heeft gebracht, wat niet meehelpt in zijn zaak. "Het probleem dat Felipe in dit geval zal hebben, denk ik, is dat zijn race werd verpest door de pitstop die hij maakte als gevolg van die Safety Car: de brandstofleiding raakte los van de Ferrari-installatie en hij ging de pitstraat in met de helft ervan hangend uit de achterkant van de auto." Het resultaat spreekt niet in het voordeel van de Braziliaan. "Als hij tweede was geworden of zo, als hij niet zo'n rommelige race had gehad, dan had hij misschien meer kans gehad op een eventuele diskwalificatie."

