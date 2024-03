Alexander Albon weet dat Max Vestappen voor het derde seizoen op rij de Formule 1 lijkt te gaan domineren met Red Bull Racing, maar baalt van het commentaar dat de fans leveren op de koningsklasse.

In gesprek met Formula1.com zegt Albon dat hij het jammer vindt om het commentaar op F1 te lezen. "In sommige opzichten is het een beetje jammer om commentaar te zien over Max en dat het een saai seizoen is, want dat is het totaal niet, tenminste vanuit mijn perspectief. Want als je hem buiten beschouwing laat, heb je een van de beste grids, de beste velden ooit in de Formule 1. En zelfs als je Max meerekent, heb je nog steeds een van de beste grids ooit in de Formule 1. En zelfs als je Max meerekent, is het nog steeds het krapste veld in de Formule 1."

Iedereen focust zich op de leider

Albon weet dat iedereen naar de leider in het kampioenschap kijkt, Verstappen, maar dat het daarachter gewoon enorm spannend is als het gaat om de subtop en de middenmoot. "Het is moeilijk omdat het de leider is, dus iedereen richt zich op de leider. Maar het racen achterin is zo intens. We gingen twee ronden te laat pitten in Bahrein tijdens de race en we verloren zes posities, gingen van de 11e plaats naar de 15e plaats. Het is dus krap."

Problemen Williams

Albon en Williams hebben nog geen punt veroverd in 2024, maar de voormalig coureur van Red Bull geeft wel aan dat de auto van Williams dit jaar een stap voorwaarts is. "De [FW]45 had veel problemen. Als de wind achter ons stond, was het een nachtmerrie en we hebben enorme stappen gezien voor dit jaar. Het enige wat ik daarop zou willen zeggen is dat iedereen een stap heeft gemaakt. Dus dat middenveld is best frustrerend, want de topteams hebben een stap gemaakt, de onderste teams in het middenveld hebben een nog grotere stap gemaakt, maar ze hebben allemaal dezelfde stap gemaakt."

