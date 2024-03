Haas wist een punt te verdienen in de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië dankzij een slim spelletje dat het team speelde met Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. In tegenstelling tot Red Bull-zusterteam RB reageerde Alexander Albon er juist sportief op.

Misschien wel het mooiste gevecht op het Jeddah Corniche Circuit was die tussen Magnussen, Albon, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant en Daniel Ricciardo voor de twaalfde positie. Magnussen had de opdracht gekregen van Haas om iedereen achter hem op te houden, zodat ploegmaat Hülkenberg gerust zijn pitstop kon maken en iedereen voor kon blijven om zo als tiende te finishen en een belangrijk punt te pakken. De Deen had al twee tijdstraffen, dus een kans op een goed resultaat was voor hem toch al verkeken. Een gelukje voor Magnussen was nog dat bijna iedereen achter hem op een ronde werd gezet, op Albon na, en dus kwam hij als elfde over de streep, maar werd hij toch nog geklasseerd als twaalfde in plaats van zestiende of misschien nog verder naar beneden in het eindresultaat.

RB naar de FIA, maar Albon juist sportief

Aangezien Tsunoda en Ricciardo allebei werden opgehouden door Magnussen, was RB niet te spreken over het spelletje van Haas en zal hiermee naar de FIA stappen. Albon reageerde juist sportief, ondanks het mislopen van punten voor Williams. "Haas had een geweldige strategie, moet ik zeggen. Ze hebben het slim aangepakt," zo vertelde de in Londen-geboren Thai tegenover Viaplay. "Kevin heeft het perfect voor het team gespeeld en Nico heeft het ook goed gedaan. Ik hoop dat Nico 50% van het bonusgeld dat hij dit weekend heeft verdiend, met hem deelt." Op de vraag of hij hetzelfde zou doen voor teamgenoot Logan Sargeant, antwoordde Albon: "Als hij dat had gedaan, zeker weten. Ze hebben het ongelooflijk goed gedaan."

Langzaam op rechte stukken

"Hoe dan ook, het was niet onze race," vervolgde de Williams-coureur op een serieuzere toon over zijn eigen weekend in Saoedi-Arabië. "Onze snelheid was wel beter dan dat het resultaat laat zien. Ik had punten moeten scoren, maar het had niet zo mogen zijn. Wat het lastig maakte was dat we geen snelheid op de rechte stukken hadden. Dat is normaal gesproken met de Williams wel anders. We waren vrij langzaam op de rechte stukken. Dat maakte het racen lastig en inhalen eigenlijk onmogelijk."

