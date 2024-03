Visa Cash App RB vocht tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië lang met Haas om verschillende plaatsen, maar een kans op P10 ging verloren toen Kevin Magnussen besloot de rest op te houden zodat Nico Hülkenberg weg kon rijden en P10 kon veroveren. Bij Visa Cash App wordt er veel geklaagd, waarbij een gesprek is aangevraagd bij de FIA om de tactiek en het rijgedrag van Magnussen te bespreken.

Haas-teambaas Ayao Komatsu liet bij Sky Sports F1 al weten trots te zijn op zijn team en de tactiek van Haas. "Toen we eenmaal die straffen kregen, was er geen enkele manier waarop we Kevin nog in de punten konden krijgen. De enige kans die we hadden, was Nico in de punten krijgen. We wisten ook dat Zhou nog moest stoppen, dus als we een gat konden creëren dat groot genoeg was, dan kon Nico in P10 finishen. Dus daarom hebben we het zo gedaan - een geweldige team effort." Bij Haas waren ze dus tevreden met de tactiek die ze een punt op zou leveren, maar bij Visa Cash App RB waren ze minder blij.

Visa Cash App RB niet tevreden

Teambaas Laurent Mekies zegt, geciteerd door RaceFans, dat Magnussen bij het uitvoeren van de tactiek enorm gevaarlijk reed en zich tevens niet aan de regels hield. "Yuki [Tsunoda] vocht voor wat een P10-finish had kunnen zijn. Hij werd toen gepasseerd door Magnussen, die de baan afsneed om dat te doen en vervolgens het hele peloton vertraagde om zijn teamgenoot een gat te laten maken om voor ons allen te pitten. Het maakte de straf voor Magnussen (twee keer tien seconden) zinloos, want het vernietigde Yuki's race."

Permane klaagt ook

Alan Permane, sinds dit jaar werkzaam voor Visa Cash App RB, is ook niet blij met de tactiek van Haas en zegt dat het team bij de FIA langs zal gaan om te voorkomen dat deze tactiek nog een keer wordt toegestaan. "Magnussen reed van de baan af om zichzelf opzettelijk voor Yuki te zetten en vertraagde hem vervolgens met wel twee seconden per ronde, waardoor Hulkenberg, die nog niet gestopt was, een gat kon creëren en natuurlijk voor alle auto's erachter kon pitten. Dat lijkt me niet correct en is de definitie van onsportief gedrag. Ik weet zeker dat wij en andere teams hier met de FIA over zullen praten voor toekomstige races."

