'Woorden Horner duwen Verstappen verder naar Mercedes', 'Ferrari wil Newey wegkapen' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De tweede race van het seizoen zit erop en Max Verstappen heeft inmiddels ook twee zeges aan zijn totaal weten toe te voegen. Naast de mooie prestaties op de baan, blijft het maar rommelen naast de baan rondom Red Bull Racing. Helmut Marko sprak in ieder geval - om het positief te houden - uit blij te zijn met de uitspraken van Verstappen in Djedda. Op de achtergrond zou Verstappen zelf steeds meer naar de uitgang worden gedreven.

Artikel gaat verder onder video

'Ferrari doet poging om naast drie aerodynamische kopstukken ook Newey weg te kapen bij Red Bull'

Ferrari is naar verluidt een poging aan het wagen om Adrian Newey over te halen Red Bull Racing te verlaten. Dat melden Italiaanse media, een dag nadat het bericht naar buitenkwam dat de Scuderia nog eens drie andere kopstukken van de energydrankfabrikant op het oog heeft. Lees hier het hele artikel over Ferrari en Newey.

Marko geraakt door woorden Verstappen: "Ben hem heel dankbaar"

Max Verstappen sprak tijdens het raceweekend voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn onvoorwaardelijke steun uit richting Dr. Helmut Marko. In Djedda ging het gerucht dat de adviseur van Red Bull Racing geschorst zou worden en Verstappen liet aan de media duidelijk weten dat hij en Marko bij elkaar horen. Als de één weg moet, vertrekt de ander ook, zo klonk het. "Dat was heel indrukwekkend en ik ben hem heel dankbaar", laat de Red Bull-adviseur onder meer weten over de uitspraken van de Nederlander. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko.

'Horner heeft Piastri en Albon op het oog als Verstappen besluit Red Bull te verlaten'

De rommelingen bij Red Bull Racing hebben voor geruchten gezorgd over dat Max Verstappen mogelijk vertrekt bij de energydrankfabrikant. Naar verluidt zou teambaas Christian Horner al een plan B hebben opgesteld en zou hij Oscar Piastri of Alexander Albon als vervanger willen hebben. Volgens meerdere bronnen heeft Horner rekening gehouden met een scenario waarin Verstappen vertrekt naar de Zilverpijlen. De 50-jarige Brit heeft naar verluidt al een plan opgesteld waarin hij Piastri of Albon zal wegkapen om Verstappen te vervangen. Lees hier het hele artikel over Max Verstappens mogelijke vervangers.

'Verstappen-kamp nog standvastiger in overstap naar Mercedes na uitspraken Horner'

Max Verstappen en Christian Horner hebben de afgelopen dagen allebei duidelijke woorden gesproken wat betreft de toekomst van Red Bull Racing. Verstappen sloot een vertrek niet uit, zeker niet bij een schorsing van Dr. Helmut Marko, en Horner reageerde daarop met de woorden dat niemand groter is dan het team. Deze uitspraken zouden Verstappen wel eens verder naar de uitgang kunnen drijven. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen.

Ecclestone steunt Massa ondanks aanklacht: "Volkomen juist om rechtszaak aan te spannen"

Bernie Ecclestone is aangeklaagd door Felipe Massa vanwege Crashgate en het verlies van de wereldtitel in 2008. Ook de Formule 1 en de FIA zijn voor de rechter gesleept. Ecclestone kwam met een verrassende reactie op de juridische stappen van de voormalig Ferrari-coureur. Hij reageert: "Als hij het mij had gevraagd, zou ik hebben gezegd dat het volkomen juist was om te doen, om een rechtszaak aan te spannen, en een Engelse rechter te laten beslissen wat goed en fout is", zegt de voormalige Formule 1-baas. Lees hier het hele artikel over Bernie Ecclestone.

Gerelateerd