Tijdens de derde vrije training in Saoedi-Arabië verscheen er plotseling een nieuwe naam op de tijdenlijst: Oliver Bearman. De achttienjarige Brit heeft zichzelf met zijn succesvolle invalbeurt bij Ferrari in één klap op de kaart gezet in de Formule 1-paddock. Sinds afgelopen zaterdag wordt hij gezien als serieuze kanshebber voor een fulltime-zitje in 2025, maar wie is deze Formule 2-coureur eigenlijk? We nemen hem onder de loep.

Oliver Bearman is op 8 mei 2005 geboren in het Britse Chelmsford, een plaatsje in het Engelse graafschap Essex. Leuk detail: op de dag dat Bearman het levenslicht zag, werd Fernando Alonso - waar hij afgelopen zaterdag in Saoedi-Arabië de grid mee deelde - tweede in de Grand Prix van Spanje. Bearman komt uit een nest van drie, dat hij deelt met broertje Thomas en zusje Amelie. Het racen is de familie Bearman niet vreemd. De vader van Oliver, David, was zelf actief als coureur en reed met startnummer 87: een combinatie van de geboortedagen van Oliver en Thomas.

Eerste meters in de autosport

De carrière van Bearman in de autosport begon in 2013, op achtjarige leeftijd. Dat jaar begon hij op competitief niveau te racen in het kampioenschap van de Trent Valley Kart Club. Hierna klom hij door naar het Super 1 National Championship, waar hij uitkwam in de Cadet Category. In 2016 en 2017 boekte hij hier als beste resultaat een tweede plaats. In 2017 won Bearman daarnaast de Kartmasters British Grand Prix, waarmee hij zichzelf voor het eerst écht in de kijker reed. Gek genoeg kende hij in 2018 een vrij kleurloos jaar, maar een jaar later zette Bearman op succesvolle wijze een punt achter zijn loopbaan in het karten. Hij schreef de IAME International Final, de IAME Euro Series en de IAME Winter Cup stuk voor stuk op zijn naam.

Single seaters-debuut

Bearman maakte zijn debuut in de single seaters in 2020 namens US Racing in het ADAC Formula 4 Championship. Daarnaast kwam hij tijdens drie raceweekenden uit in de Italiaanse Formule 4. In de ADAC werd Bearman uiteindelijk zevende in het klassement, met in totaal twee podiumplaatsen en één overwinning. In de Italiaanse klasse kwam hij ook goed uit de verf. Bearman won de race in Vallelunga en verscheen in totaal twee keer op het podium.

Bearman bij US Racing in 2020

Succes in de Formule 4 en een Nederlands tintje

Het grote succes begon in 2021. Dat jaar maakte Bearman de overstap naar het Nederlandse Van Amersfoort Racing, en kwam de focus volledig op de Formule 4 te liggen. Hij kwam uit in zowel het Duitse als het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. En met succes. In het Italiaanse kampioenschap won Bearman maar liefst elf races - waarvan negen op rij - en legde zodoende beslag op de titel. In de Duitse variant ging het hem eveneens voor de wind. Hier won Bearman zes races en greep eveneens het kampioenschap. Hiermee werd hij de eerste coureur die twee Formule 4-kampioenschappen in hetzelfde jaar op zijn naam schreef.

Bearman bij Van Amersfoort Racing, 2021

Doorstomen naar de Formule 3

Richting het eind van 2021 werd bekend dat Bearman samen met Jak Crawford, Arthur Leclerc en Paul Aron namens Prema Racing deel zou gaan nemen aan de post-season test van het FIA Formule 3-kampioenschap. Niet veel later werd hij als Prema-coureur gepresenteerd voor het Formule 3-seizoen van 2022. Hier kende hij een wisselvallig seizoen. Alhoewel Bearman regelmatig grote indruk maakte met zijn snelheid en gewaagde inhaalacties, gooide de jonge coureur ook regelmatig onnodig punten overboord. Uiteindelijk werd hij derde in het kampioenschap, slechts zeven punten achter kampioen Victor Martins.

Bearman in de Formule 3 bij Prema Racing, 2022

In hoog tempo door naar de Formule 2

Het seizoen van Bearman in de Formule 3 bleek echter genoeg voor een promotie. Op 14 november van 2022 werd de jonge Brit gepresenteerd als coureur voor Prema Racing in de Formule 2: het kampioenschap dat fungeert als auditieronde voor een Formule 1-zitje. Daarnaast sloot hij zich dat jaar aan bij de Ferrari Driver Academy, waarmee de Italiaanse grootmacht hem onder zijn hoede nam.

In de Formule 2 kende Bearman een wisselvallig, maar overwegend positief jaar. Aan het eind van de rit eindigde hij met vier overwinningen, vijf podiumplaatsen, twee pole positions en twee snelste racerondes met 130 punten als zesde in het kampioenschap. Prema Racing werd tweede bij de constructeurs, 31 punten achter Art Grand Prix.

Bearman in de Formule 2 bij Prema Racing, 2023

Formule 1-debuut bij het team van Ferrari

Dit jaar komt Bearman opnieuw namens Prema Racing uit in de Formule 2, maar voor de jonge Brit zal het seizoen nu al niet meer stuk kunnen. Bearman was afgelopen weekend in Saoedi-Arabië voor de tweede ronde van het Formule 2-kampioenschap, maar op vrijdag werd bekend dat hij plotseling zijn officiële racedebuut in de Formule 1 zou gaan maken. Ferrari-coureur Carlos Sainz werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een blindedarmontsteking, waarna de grootmacht uit Maranello besloot Bearman in te zetten als vervanger.

De naam van Sainz wordt vervangen door die van Bearman boven de pitbox van Ferrari, 2024

Bearman nam vanaf de derde vrije training het stuurtje over van Sainz, en dat deed hij niet onverdienstelijk. De jonge Brit wist in de top tien te eindigen in de derde vrije training, om zich vervolgens als elfde te kwalificeren voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij liep nipt een plekje in Q3 mis, doordat Lewis Hamilton 0.036 seconde harder ging op het Jeddah Corniche Circuit. Op het razendsnelle stratencircuit van Djedda hield Bearman op zaterdag zijn hoofd vervolgens koel. Hij wist zijn Ferrari uit de muur te houden en knokte zich door middel van een aantal indrukwekkende inhaalacties een weg naar de zevende plaats.

Lovende woorden van grote namen

Los van een vrije training namens het Formule 1-team van Haas in 2023, had Bearman voorafgaand aan het weekend in Saoedi-Arabië weinig meters in koningsklassemateriaal achter zijn naam staan. Hoe bijzonder zijn prestatie in de Ferrari was, bleek dan ook uit de lovende reacties van verschillende coureurs. Zo stond zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton na afloop van de race voor Bearman te klappen, noemde Max Verstappen zijn race "echt fantastisch" en liet Ferrari-coureur Charles Leclerc optekenen dat het een kwestie van tijd is, totdat we Bearman fulltime in de Formule 1 gaan zien.

Bearman in de Ferrari van Sainz, 2024

Fulltime-zitje in de Formule 1 aanstaande?

Een mening die door veel experts en analisten wordt gedeeld, maar het is voorlopig nog even afwachten of het in 2025 al zover zal zijn. Want alhoewel alleen Ferrari en McLaren al een volledige line-up hebben voor volgend jaar - en er dus acht teams nog één of twee plekjes te vergeven hebben - heerst er de afgelopen paar seizoenen een trend onder de renstallen om de voorkeur te geven aan ervaring boven jong talent. Daarnaast is Bearman niet de enige jonge hond die aast op een zitje. Denk bijvoorbeeld aan Red Bull-junior Liam Lawson, Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli, Alpine-reservecoureur Jack Doohan of koploper in het Formule 2-kampioenschap Zane Maloney.

Bearman na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, 2024

Nog geen garanties

Het team van Haas lijkt op het eerste gezicht de meest voor de hand liggende mogelijkheid voor Bearman. De Amerikaanse rentsal heeft nauwe banden met Ferrari en werd in het verleden al eens ingezet om Ferrari-junior Mick Schumacher zijn Formule 1-debuut te laten maken. Teambaas Ayao Komatsu geeft echter nog geen garanties, zo liet hij weten na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

"Dit is geen makkelijk circuit om tijdens de derde vrije training in te stappen, dus ik ben erg blij voor hem", klonk het. "Indrukwekkend. Hij verdient volgend jaar een kans, maar op de straffen na heeft Kevin [Magnussen] het fantastisch gedaan, en Nico [Hülkenberg] heeft ook geleverd. Hoe kan ik dan hier zitten en zeggen dat [Bearman] volgend jaar onze coureur is? Op basis van de prestaties hier, zijn dat Nico en Kevin." Bearman zal er dus bij gebaat zijn een goed seizoen in de Formule 2 te draaien, zodat de teams niet meer om hem heen kunnen. Want zoals het gezegde luidt, maakt één zwaluw immers nog geen zomer.

