Sergio Pérez werd tweede in de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, ondanks een tijdstraf van 5 seconden voor een unsafe release. Na de race moest de Red Bull-coureur nog een extra strafpunt incasseren. De FIA legt uit waarom.

'Checo' ving de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit aan vanaf de derde positie, maar in de vierde ronde ging hij al voorbij aan Charles Leclerc voor de tweede stek. Een Safety Car-periode die werd veroorzaakt door een crash van Lance Stroll, zorgde ervoor dat bijna iedereen tegelijk een pitstop maakte. Vanwege de drukte in de pitstraat kwam Pérez voor de neus van Fernando Alonso terecht die hard in de remmen moest. De Mexicaan kreeg een tijdstraf van 5 seconden, maar omdat hij aan de finish een voorsprong had van bijna 10 seconden op Leclerc, mocht hij zijn P2-resultaat behouden. De wedstrijdleiding kwam na de race echter met het slechte nieuws dat hij nog een strafpunt kreeg.

FIA geeft uitleg

Tijdstraffen voor unsafe releases zijn niet populair onder de fans van de Formule 1. Die vinden over het algemeen dat er bijvoorbeeld een boete moet worden uitgedeeld aan het team, want het team stuurt de coureur weg en de coureur kan niet zien of er iemand aankomt in de zogeheten fast lane van de pitstraat. De stewards leggen de fout echter bij Pérez. Ze besloten de Red Bull-coureur een tijdstraf van 5 seconden op te leggen voor het overtreden van artikel 34.14.a van het sportief reglement, oftewel een unsafe release. Normaal gesproken blijft het daarbij, maar de 34-jarige uit Guadalajara kreeg na de race ook nog een strafpunt. De FIA verklaarde dat Pérez een rood licht had in de box van Red Bull, een licht dat de taak van de vroegere lollypopman heeft overgenomen. Hij besloot dus zelf weg te rijden, terwijl het team nog niet had aangegeven dat hij dat veilig kon doen. De wedstrijdleiding vindt daarom dat Pérez een strafpunt heeft verdiend.

Oppassen voor schorsing

Wanneer een coureur 12 strafpunten krijgt binnen een jaar tijd, dan krijgt deze een schorsing van één race. Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië staat de teller bij Pérez op 8. Hij heeft de meeste strafpunten van iedereen in het Formule 1-veld. Wat de situatie nog benauwder maakt voor de Mexicaan is dat het een jaar duurt voordat een behaald strafpunt wegvalt, en in zijn geval is dat pas op 17 september. Dat betekent dat Pérez dus niet meer dan 3 strafpunten mag krijgen in de komende vijftien races, tot en met de Grand Prix van Azerbeidzjan die op 15 september plaatsvindt.

Pérez kreeg vorig jaar in Singapore een strafpunt voor contact met Alexander Albon. Hij moest er vier incasseren in Japan, twee voor een crash met Kevin Magnussen en twee voor het inhalen van Alonso achter de Safety Car. Daar kwamen er nog twee bij in Abu Dhabi voor een botsing met Lando Norris en nu dus eentje van Saoedi-Arabië afgelopen zaterdag.

