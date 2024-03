De twee mannen die de laatste paar weken het meest besproken zijn in de Formule 1, heten Christian Horner en Mohammed Ben Sulayem. Volgens eerdere berichtgeving poogde laatstgenoemde om Max Verstappen over te halen het voor de eerste naam op te nemen. Daar had de Red Bull-coureur een typisch Verstappen-antwoord voor in petto.

Op de vrijdag in Bahrein begon het gerommel rondom Horner opnieuw na een anoniem rondgestuurde email richting journalisten, teambazen en prominenten binnen de Formule 1 met vermeend bewijsmateriaal tegen Horner. De Brit reageerde zelf direct vrij luchtig op het hele gebeuren en verwees richting het uitgevoerde onafhankelijk onderzoek dat inmiddels afgerond was en waar Horner onschuldig uit bleek te zijn. Toch hingen er ook rond de uitkomst van dat onderzoek de nodige vraagtekens. Toto Wolff en Zak Brown waren bijvoorbeeld ontevreden over de transparantie van de communicatie.

Beschadiging voor de sport

Ondertussen was het duidelijk dat de hele zaak van Horner voor een schaduw over het Grand Prix-weekend in Bahrein zorgde en besloten om FIA-president Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali om een gesprek met Horner aan te gaan. De FIA-president liet even later ook nog zijn irritaties en zorgen publiekelijk blijken: "Het beschadigt de sport. Dit is beschadigend op een menselijk niveau. Het is het begin van het seizoen. De Formule 1 is zo populair aan het worden. We moeten gewoon genieten van het begin van het seizoen. Kijk naar de competitie! Waarom moeten we dat overschaduwen met negativiteit?"

Eigen onderzoek starten

De voormalig coureur uit De Emiraten, zelf de afgelopen dagen meermaals onderwerp van gesprek wegens de nodige controverses, zou volgens De Telegraaf ook nog gepoogd te hebben om Verstappen over te halen een goed woordje voor zijn teambaas in de media te doen. De BBC heeft bovendien weten te ontrafelen wat de reactie van de nuchtere Verstappen was op het opmerkelijke verzoek. De wereldkampioen vertelde Ben Sulayem dat hij 'zijn eigen onderzoek naar de zaak maar moest beginnen'. Daarmee verwees hij het opmerkelijke verzoek in ieder geval linea recta naar de prullenbak.

