Lewis Hamilton vangt de Formule 1 Grand Prix van Bahrein vanmiddag aan vanaf de negende positie. Op het eerste gezicht is het niet echt een resultaat om tevreden over te zijn, maar de Mercedes-coureur is toch goedgehumeurd. Hij verwacht namelijk dat de afstelling die hij nu gebruikt, veel beter zal zijn voor de race.

Mercedes lijkt voor het seizoen van 2024 een stap richting Red Bull te hebben gezet met de nieuwe W15. Russell en Hamilton werden derde en vijfde van de coureurs die op de mediumcompound reden in de eerste vrije training, voordat ze een één-tweetje pakten in de tweede trainingssessie. Ook in de kwalificatie zaten de Zilverpijlen er redelijk goed bij. Russell kwalificeerde zich prima als derde op het Bahrain International Circuit. Hamilton moest het doen met P9, maar dat komt volgens de coureur maar ook volgens teambaas Toto Wolff doordat ze met zijn auto iets te ver zijn gegaan met een verandering aan de afstelling.

Bewijs voor harde werk

"Ik denk dat de positie van George en de snelheid die George liet zijn, echt bewijs is voor het team dat ze ontzettend hard hebben gewerkt tijdens de winter," begon Hamilton tegenover Sky Sports F1. "Het is fantastisch voor ons om een auto te hebben waarmee we kunnen vechten. Dat steekt als het ware het vuur en de vlam in ons als coureurs aan. Ik vind dat [engineer] Bono en iedereen het geweldig hebben gedaan. Ik had het gewoon een beetje lastig in de kwalificatie en over het algemeen deze hele vrijdag."

Lastig maar leuk

"De donderdag ging erg goed," vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "George en ik hadden dezelfde afstelling en toen is hij naar links gegaan en ik naar rechts, en ik denk dat rechts zeker niet de juiste richting was voor een [kwalificatierun] van één rondje, maar ik voel me comfortabeler met meer benzine, dus hopelijk laten we dat [vandaag in de race] ook zien." Hamilton was er duidelijk over dat hij "zeker meer had opgeofferd dan hij had gehoopt" met de andere afstelling, maar hoopt "dat het zich [vandaag] uitbetaalt". De Brit sloot af: "We gaan het zien. Het zal lastig worden om voorbij alle snelle auto's voor me te komen. Maar het gaat wel leuk worden."

