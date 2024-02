Woensdag kwamen eindelijk de voor Christian Horner verlossende onderzoeksresultaten bezig en de Red Bull-teambaas werd vrijgepleit van alle aantijgingen richting zijn persoon. Zak Brown is echter nog niet helemaal blij met de manier waarop alles gecommuniceerd is en mist transparantie.

Na onderzoek liet men vanuit de Red Bull Group weten dat Horner niet schuldig bevonden is aan de aantijgingen en hij gewoon als teambaas van het succesvolle Formule 1-team actief te blijven, al bleef de communicatie wel beperkt tot een kort statement zonder enige openheid van zaken omtrent het onderzoek te geven, iets waar Toto Wolff zich op donderdag over uitsprak. Daarmee leek voorlopig de kous voorlopig wel af te zijn en kon de focus richting het Formule 1-seizoen van 2024, dat op donderdag afgetrapt is met de eerste twee vrije trainingen van het seizoen.

Geruchten

Wolff liet dus onder meer weten transparantie te missen bij de mededelingen van Red Bull en ook Brown sluit zich aan bij die woorden. "Ik heb het statement gelezen. Van wat ik nu gezien heb, blijven er nog steeds een hoop geruchten, speculatie en vragen over. De FIA heeft een verantwoordelijkheid en autoriteit over onze sport en onze fans. Ik denk dat iedereen van ons in de Formule 1 ambassadeur van deze sport is. Op en naast de baan, net als in andere sporten. Ik denk dus dat je volledige transparantie nodig hebt", citeert PlanetF1.

Speculatie blijft hangen

Brown vervolgt: "Ik weet niet om wat voor gesprekken het gaat, maar ze moeten grondig en volledig transparant zijn. Daarnaast moeten ze overeenkomen met de conclusie die Red Bull gegeven heeft. Zolang dat niet gebeurt, blijft er speculatie hangen. Er zijn namelijk een hoop onbeantwoorde vragen over het hele proces. Dat is wat nodig is voor de mensen die deze sport besturen om er een volledige streep onder te zetten. Tot dat moment blijft er een soort speculatie hangen bij mensen en dat is niet gezond voor de sport."

