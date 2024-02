Christian Horner zal naar verluidt worden vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat melden nu onder andere The Times en The Daily Mail. Het is nog niet bekend of de Brit ook mag aanblijven als teambaas van Red Bull Racing.

Het onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag van Horner begon drie weken geleden en is sindsdien een van de grote onderwerpen van gesprek in de Formule 1-paddock. Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal bekend, maar het zou gaan om ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. De Formule 1, de FIA en ook Ford, dat vanaf 2026 de motorleverancier van Red Bull zal zijn, reageerden in statements dat ze hoopten op een eerlijk en grondig, maar snel proces. Later vandaag wordt waarschijnlijk duidelijk of Horner mag aanblijven als teambaas van de renstal waar Max Verstappen en Sergio Pérez voor uitkomen.

Horner op weg naar Bahrein

Volgens de Britse media zal Horner in ieder geval worden vrijgesproken van de beschuldigingen door de onafhankelijke advocaat die werd aangesteld om het bewijsmateriaal te beoordelen. We zullen moeten afwachten of het zijn positie binnen Red Bull zal aantasten en of hij dus de teambaas mag blijven in de koningsklasse van de autosport. Onder andere The Times en The Daily Mail melden dat er sowieso later vanmiddag een verklaring zal worden vrijgegeven door het moederbedrijf van het Formule 1-team. Wanneer die verklaring precies wordt vrijgegeven, is nog niet bekend. Horner is naar verluidt in ieder geval op weg met het vliegtuig richting Bahrein en zal dan binnenkort op het circuit aankomen.

UPDATE (16:40 uur): Vrij snel na de berichten uit de Britse media kwam Red Bull met een officiële verklaring over de afronding van het onderzoek naar Christian Horner. Lees het hier.

