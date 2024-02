Christian Horner is door Red Bull onderzocht vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Waarschijnlijk komt de energydrankfabrikant vandaag met een beslissing over de toekomst van de teambaas. Onenigheid tussen de Oostenrijkse en de Thaise kant zou de reden zijn achter het feit dat die beslissing erg lang op zich heeft laten wachten.

Het onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag van Horner begon drie weken geleden en is sindsdien een van de grote onderwerpen van gesprek in de Formule 1-paddock. Wat de beschuldigingen richting de teambaas precies inhouden, is niet bekend, maar volgens De Telegraaf, wat appverkeer tussen Horner en het slachtoffer zou hebben ingezien, was het seksueel getint. De Formule 1, de FIA en ook Ford, dat vanaf 2026 de motorleverancier van Red Bull zal zijn, reageerden in statements dat ze hoopten op een eerlijk en grondig, maar snel proces. Vooral de Amerikaanse autogigant was gefrustreerd door de situatie. Toto Wolff herinnerde zijn collega's eraan dat ook teambazen rolmodellen zijn, terwijl Zak Brown liet weten dat de Formule 1 "dit soort krantenkoppen niet nodig heeft". Waarschijnlijk wordt vandaag duidelijk of Horner mag aanblijven als teambaas van de renstal waar Max Verstappen en Sergio Pérez voor uitkomen.

Dietrich Mateschitz

Het feit dat een beslissing zo lang op zich laat wachten, heeft naar verluidt te maken met hoe de verhoudingen liggen tussen de Oostenrijkse kant en de Thaise kant van Red Bull. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde F1 Insider willen Mark Mateschitz, de zoon van Dietrich die de 49% van de aandelen erfde, en CEO Oliver Mintzlaff van Horner af. Dietrich Mateschitz zou een afspraak hebben gehad met de Thaise aandeelhouders dat hij compleet vrij was in het maken van beslissingen met betrekking tot bijvoorbeeld personeel. Na het overlijden van Mateschitz in oktober 2022 zou deze afspraak zijn te komen vervallen. Als de Oostenrijkse aandeelhouders Horner willen ontslaan, zou dat nu niet meer mogelijk zijn zonder goedkeuring van de Thaise kant van Red Bull.

Chalerm Yoovidhya

Chalerm Yoovidhya is de Thai die 51% van de aandelen van Red Bull in handen heeft. Niet alleen zou hij niet van Horner af willen, hij zou helemaal gek zijn op de teambaas. "Horner is een soort pleegzoon voor Chalerm," zo beschreef Ralf Schumacher, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist van Sky Sports Deutschland en nauw verbonden aan Red Bull, tegenover F1 Insider. "Hij staat onvoorwaardelijk achter hem. En of we het nu leuk vinden of niet: helaas is de realiteit dat onze westerse waarden van gelijkheid nog niet in Thailand zijn aangekomen. Daar wordt anders gekeken naar de rol van de vrouw."

