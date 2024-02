Lewis Hamilton maakt na dit seizoen de overstap richting het team van Ferrari om daar zijn droom te verwezenlijken en nog eens in de rode bolide te mogen rijden. Ted Kravitz denkt één van de belangrijkste beweegredenen van Hamilton te kennen: zijn grote held Ayrton Senna.

Afgelopen maand werd de Formule 1-wereld even hardhandig uit de winterslaap ontwaakt. Na een aantal rustige maanden, kwamen Hamilton en Ferrari ineens met wereldnieuws: de Brit vertrekt na dit seizoen bij het team van Mercedes voor een avontuur bij het illustere Italiaanse team. De 39-jarige coureur - goed voor zeven wereldkampioenschappen in de koningsklasse - gaat in de herfst van zijn carrière voor zijn gedroomde avontuur in Maranello. In Italiaanse dienst hoopt de Brit nog één keer te gaan voor zijn gedroomde achtste wereldtitel.

Ayrton Senna

Lange tijd leek het erop dat Hamilton gewoon zijn carrière af zou gaan sluiten bij zijn vertrouwde team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen boekte sinds zijn overgang richting de Duitsers uit 2014 gigantische successen en boekte maar liefst zes wereldkampioenschappen bij de Zilverpijlen. Ondanks het recentelijk ondertekenen van een nieuw contract, gaat hij toch nog voor een kans bij de Italianen. Kravitz denkt dat Hamilton met de stap wil doen wat zijn grote voorbeeld Senna wegens zijn tragische overlijden niet gelukt is: rijden voor Ferrari.

Veel in Brazilië

De legendarische Braziliaan had altijd de droom om nog eens het rood van Ferrari te dragen, maar zover kwam het dus niet. Kravitz legt uit bij F1 TV: "Ik heb een persoonlijke theorie. Tijdens kerst en nieuwjaar is hij veel in Brazilië geweest. We weten dat Ayrton altijd de jeugdheld van Lewis is geweest. Ik geloof niet dat het een geheim is dat hij na zijn periode bij Williams bij Ferrari had willen eindigen. Dat is volgens mij door de jaren heen wel duidelijk geworden", stelt de Sky Sports-analist over de beweegredenen van Hamilton.

