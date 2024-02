Jack Doohan ziet zichzelf als een goede kandidaat voor een stoeltje in de Formule 1 in 2025. De reservecoureur van Alpine legt uit waarom hij een voorsprong heeft op andere jongelingen, terwijl hij aandachtig kijkt naar silly season.

Meer dan de helft van het veld in de koningsklasse van de autosport vecht voor een nieuw contract voor volgend jaar. De mogelijke stoelendans is begonnen met de aankondiging van Lewis Hamilton eerder deze maand. De zevenvoudig wereldkampioen zal namelijk Mercedes verlaten en het zitje van Carlos Sainz bij Ferrari overnemen. Alpine, Aston Martin, Haas, Stake F1 en Visa Cash App RB hebben nog niemand bevestigd voor 2025 en ook bij Mercedes, Red Bull en Williams is nog plek. Esteban Ocon en Pierre Gasly hebben dus nog geen zekerheid bij Alpine en dat weet Doohan ook. De Australiër zal zeker een kandidaat zijn, als een van de twee huidige coureurs bij het Franse team vertrekt. Ocon zou een van de kanshebbers zijn om Hamilton te vervangen bij Mercedes. Of hij en Gasly met andere teams praten, is niet bekend.

Aantrekkelijk voor F1-teams

"Buiten het huidige Formule 1-veld, voor een coureur die nog geen race heeft gereden in F1, ben ik zeker de coureur die de meeste kilometers heeft gedaan in zulke bolides," vertelde Doohan tegenover Autosport. De 21-jarige uit Gold Coast tekende in 2022 bij de Alpine Academy en is sinds vorig jaar reservecoureur. Hij heeft er al vier vrije trainingen en meerdere tests opzitten en dit seizoen zal hij naast uitgebreid simulatorwerk ook 10 dagen testen in oudere Alpines. "En dan hebben we het niet over een rondje, maar raceafstanden, in de regen, in het droge, bij hoge temperaturen, bij lage temperaturen. Ik heb het dus allemaal al een keer gezien, wat heel goed is en zeker aantrekkelijk voor F1-teams."

Zitje bij Alpine zou voelen als thuiskomen

"Voor mij is de enige focus momenteel het proberen een plekje te bemachtigen op de grid volgend jaar, terwijl ik er ook voor zorg dat ik goed mijn werk doe tijdens die tests, omdat die ook erg belangrijk zijn," aldus Doohan. Over zijn verlangen om in 2025 mee te doen aan de Formule 1, vervolgde hij: "Ik ben echt vastberaden. Dat is het plan, en dat is ook het plan met mezelf, [teambaas] Bruno [Famin] en het team. Ik heb momenteel een langdurig contract met Alpine. Dus ik wil er bij zijn. Ik heb nu drie jaar bij het team gewerkt. Iedereen is een bekend gezicht, we hebben een goede relatie, er hangt een prima sfeer, het zit bij ons allemaal ook goed met het teammoraal, dus het zou voelen als thuiskomen om in de auto te kunnen stappen. Dus ik kijk ernaar uit om dat hopelijk te doen."