Dit zijn de reservecoureurs van alle F1-teams voor het seizoen 2024

Het Formule 1-seizoen 2024 gaat op 2 maart beginnen met de Grand Prix van Bahrein, waardoor de teams langzaam maar zeker ook hun reservecoureurs voor komend seizoen onthullen. Een overzicht van alle reservecoureurs voor het seizoen 2024.

De reservecoureurs zijn in F1 meer dan alleen maar de vervangers van de twee vaste coureurs mochten ze vanwege ziekte, fysieke klachten of persoonlijke omstandigheden niet in actie kunnen komen. De meeste coureurs rijden zelf ook nog in F2 of een andere raceklasse en doen achter de schermen veel simulatiewerk. Daarnaast krijgen ze, volgens de regels, twee keer gedurende het seizoen de kans om tijdens de eerste vrije training kilometers te maken en komen ze daarnaast ook in actie tijdens verschillende testdagen.

Red Bull Racing heeft natuurlijk Max Verstappen en Sergio Pérez voor het seizoen 2024 in de auto zitten als vaste coureur, maar kan vervolgens uit veel coureurs kiezen als reservecoureur. Alhoewel Red Bull zelf nog niet helemaal heeft bevestigd of duidelijk heeft gecommuniceerd wie de reservecoureur is, is de kans groot dat Liam Lawson dit is. Hij zal dit combineren met zijn rol als reservecoureur van Visa Cash App RB.

Bij Mercedes zullen Lewis Hamilton en George Russell hun vaste stoeltje behouden, maar ook de rol reservecoureur blijft bij de Silver Arrows hetzelfde. Mick Schumacher was dit vorig jaar al en zal dezelfde rol in 2024 gaan vervullen. Het enige verschil is dat hij dit seizoen ook in WEC in actie gaat komen namens Alpine.

Bij Ferrari zal Oliver Bearman de reservecoureur zijn achter vaste coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Arthur Leclerc zal 'development driver' zijn, maar moet de rol van reservecoureur dus nog aan talent Bearman laten. Bearman zelf komt in 2024 ook in actie in de Formule 2.

Pato O'Ward, ook wel bekend van IndyCar, heeft tijdens het seizoen 2024 de rol van reservecoureur in handen. Hij zal Lando Norris en Oscar Piastri, de komende jaren vaste coureurs bij McLaren, daar waar nodig ondersteunen en vervangen. Ook Ryo Hirakawa is aangekondigd als reservecoureur en tevens 'development driver'.

Alpine

Pierre Gasly en Esteban Ocon zullen de vaste coureurs zijn van Alpine, maar het Franse team heeft nog niet aangekondigd wie in 2024 hun reservecoureur gaat zijn. De kans is echter groot dat dit Jack Doohan wordt, die deze rol vorig jaar ook vervulde. Voor nu is dit echter nog niet officieel en is het Franse team nog een plan aan het bedenken voor het seizoen 2024.

Aston Martin

Bij Aston Martin zijn Fernando Alonso en Lance Stroll ook in 2024 weer de vaste coureurs, maar daarachter veranderd er ook niet veel. Felipe Drugovich, die vorig jaar ook al reservecoureur van het team was, zal in 2024 dezelfde rol gaan vervullen.

Williams heeft met Logan Sargeant en Alex Albon dezelfde line-up als vorig jaar, waarmee het gaat proberen aansluiting te vinden met de vijf topteams van de koningsklasse. De reservecoureur van het historische team is vooralsnog niet bekend.

Visa Cash App RB

Bij Visa Cash App RB, vorig jaar nog AlphaTauri, hebben ze Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda als vaste coureurs voor het seizoen 2024. De reservecoureur zal Liam Lawson zijn, een rol die hij bij Red Bull ook naar alle waarschijnlijkheid in gaat vullen en die hij vorig jaar ook vervulde.

Stake F1 Team

Stake F1 Team, het voormalige Alfa Romeo, gaat het seizoen 2024 in met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu als vaste coureurs voor 2024. Als reservecoureurs zal het team beschikken over Theo Pourchaire en nieuwe aanwinst Zane Maloney, die overkomt van de Red Bull Junior-opleiding. De twee coureurs zullen de rol delen.

Tot slot Haas, dat met een nieuwe teambaas en Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg als coureurs aan het seizoen 2024 gaat beginnen. Haas gaat daarnaast met twee reservecoureurs het seizoen in. Naast de inmiddels welbekende Pietro Fittipaldi zal ook talent Bearman reservecoureur van het team zijn. Daardoor is hij dus reservecoureur van zowel Ferrari als Haas.