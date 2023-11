Remy Ramjiawan

Nu het eerste seizoen van Ferrari onder de vleugels van Frederic Vasseur rustig aan ten einde komt, moet voorzitter John Elkann toegeven dat het team er toch wel goed voor staat. De renstal uit Maranello kan in Abu Dhabi nog altijd de tweede plek in het kampioenschap overnemen en de topman bespreekt bij de BBC de dominantie van Red Bull Racing.

Aan het einde van 2022 moest Mattia Binotto plaatsmaken voor Vasseur, die de afgelopen jaren bij Sauber Alfa Romeo aan de slag was gegaan. Voor de Fransman was het vooral de taak om de neuzen binnen het team op één lijn te krijgen, daarnaast moest hij de betrouwbaarheidsproblemen uit de bolide krijgen. De pitstops gaan tegenwoordig ook al een stuk beter en volgens Elkann gaat het team voor honderd procent de goede kant op en heeft hij "zeker" de positieve verandering gezien, waarop hij hoopte.

Vasseur zet lijn omhoog in

Elkann prijst vooral het werk dat Vasseur achter de schermen uitvoert: "Het is belangrijk dat verantwoordelijkheid nemen echt één van de grootste bepalende factoren is in wat onze concurrenten goed hebben bereikt. Ook hun behendigheid, ondanks hun grote organisaties. Ze neigen behendiger en sneller te zijn. En Fred had die eigenschappen, omdat hij zijn hele professionele leven in de autosport heeft gewerkt en zeer succesvol is geweest in verschillende categorieën, ook in de Formule 1, waar hij een kleiner team heeft geleid [zowel bij Renault als Sauber/Alfa Romeo]."

Putdeksel in Las Vegas

Voor Vasseur geldt dat hij de stijgende lijn moet vasthouden, zo stelt Elkann: "Wat echt belangrijk is, is het behouden van het tempo en de dynamiek van verbetering." Daarin neemt hij het putdeksel-incident van Carlos Sainz in Las Vegas als voorbeeld. "Daar was die putdeksel omhooggekomen. Ze [Het team red.] werkten heel hard, herstelden de auto en presteerden echt goed in de kwalificatie. Dat is de houding die je wilt hebben en dat is wat belangrijk is om door te gaan en te groeien in 2024."

Dominantie Red Bull Racing

Daar waar Ferrari aan het begin van 2022 nog even kon genieten van een titelstrijd, had het team in 2023 geen schijn van kans tegen de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing. "Als ze domineren, betekent dat dat ze echt goed zijn en dat is positief omdat de sport daarnaar streeft en wij streven daar ook naar." Toch plaatst hij één kanttekening: "Als niemand in staat is om hun bij te benen, dan is dat niet goed." Daarnaast wijst hij ook naar de FIA: "Je wil niet dat dingen gebeuren zoals het kampioenschap van 2021, hoe dat eindigde. Je wil geen situaties hebben zoals hier in Vegas, waar je tien plaatsen straf krijgt [buiten je schuld om red.]."