Dit wordt de nieuwe uitslag van de GP Verenigde Staten als Haas haar gelijk krijgt

Vincent Bruins

Dinsdag 7 november 2023 12:48 - Laatste update: 13:02

De uitslag van de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten kan nog flink veranderen. Haas heeft namelijk officieel het verzoek ingediend bij de FIA om het te herzien. Het team van Guenther Steiner vindt dat vier coureurs extra tijdstraffen horen te krijgen voor het overschrijden van de track limits. Als Haas haar gelijk krijgt, dan is dat goed nieuws voor Nico Hülkenberg.

De koningsklasse van de autosport reed iets meer dan twee weken geleden in Austin, Texas. Teams hebben veertien dagen de tijd om in protest te gaan als het gaat om de resultaten van een Grand Prix. Haas besloot afgelopen zaterdag in São Paulo om dit in te dienen. Ze waren op de dertiende dag dus net op tijd. De Amerikaanse renstal heeft achteraf onboardbeelden gezien van vier coureurs die de witte lijnen hadden overschreden in bocht zes van Circuit of the Americas: Lance Stroll, Alexander Albon, Logan Sargeant en Sergio Pérez. Omdat Hülkenberg als elfde werd geklasseerd, kan een verandering in de uitslag cruciaal zijn voor Haas. Ze vechten namelijk om de zevende plek in het constructeurskampioenschap met Williams, Alfa Romeo en AlphaTauri.

Hülkenberg van P11 naar P7

Op woensdag 8 november zal een hoorzitting plaatsvinden om te bepalen of Haas voldoende nieuwe en relevante informatie heeft om een herziening van de resultaten mogelijk te maken. De FIA heeft daarbij ook Aston Martin, Red Bull Racing en Williams opgeroepen. Haas beweert dat Albon nog eens vijf tijdstraffen van ieder 5 seconden hoorde te krijgen naast de extra 5 seconden die hij al aan zijn broek had gekregen, zo weet Auto, Motor und Sport te melden. Sargeant zou een tijdstraf van 15 seconden moeten krijgen. De grootste klappen vallen naar verluidt bij Pérez en Stroll die respectievelijk achttien en zestien tijdstraffen van ieder 5 seconden horen te krijgen. Als de FIA Haas haar gelijk geeft, dan zal Hülkenberg waarschijnlijk opschuiven naar P7. Stroll zou puntloos worden en Pérez valt dan terug van P4 naar P10. Sargeant, ondanks de extra tijdstraffen, zou nog een plekje opschuiven.