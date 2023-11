Kimberley Hoefnagel

De sprintrace-overwinning van Max Verstappen in São Paulo leek op televisie wellicht kinderlijk eenvoudig, maar dat was het volgens de Nederlander allerminst. Verstappen stelt dat hij bang was dat zijn banden eraan zouden gaan, als hij in bepaalde bochten harder gereden zou hebben.

Verstappen mocht de sprintrace op het circuit van Interlagos vanaf de tweede plek aanvangen. Hoewel polesitter Norris een sterke start had, kon hij niet voorkomen dat Verstappen en George Russell binnen de kortste keren aan hem voorbijgingen. De Red Bull-coureur werd vervolgens nog heel even onder druk gezet door Russell, maar reed vervolgens zonder problemen richting de overwinning. De Nederlander finishte uiteindelijk met een voorsprong van vier seconden op Norris en dertien seconden op Sergio Pérez, die als tweede en derde de eindstreep bereikten.

"De start was op het eerste moment niet helemaal top, ik denk dat ik de koppeling niet helemaal goed losliet, maar het tweede moment was wel heel goed. Toen kon ik natuurlijk die eerste plek overnemen en daarna 24 ronden banden managen", reageert Verstappen na afloop van de sprintrace bij Viaplay. "Dat is aan de ene kant natuurlijk best wel frustrerend, maar dat is ook voor iedereen hetzelfde. Daarom zag je soms ook dat mensen aan het pushen waren en dan vielen ze weer wat terug. Ik probeerde zo constant mogelijk te rijden, dat was best wel lastig. Maar als je het met vorig jaar vergelijkt, is het echt wel een stuk beter."

Bandenmanagement

Verstappen was gedurende de race volop in gesprek met Gianpiero Lambiase, zijn race-engineer, over het bandenmanagement. Hoewel de Nederlander zich in tegenstelling tot de concurrentie vrijwel niet heeft hoeven verdedigen, maakte hij zich naar eigen zeggen erg veel zorgen. "Er zijn natuurlijk bepaalde bochten op het circuit waar je soms iets rustiger ingaat. We zagen dat iedereen wat harder door die snelle bochten ging. Alleen was ik een beetje bang dat als ik dat zou doen, ik misschien mijn banden eraan zou rijden."

Hoewel de overwinning er op televisie wellicht eenvoudig uitzag, benadrukt de drievoudig wereldkampioen dat het in de praktijk een stuk moeilijker was dan het leek. "Misschien zag het er wat makkelijker uit, maar het is nog altijd wel lastig rijden. Het is makkelijk om een foutje te maken. Ik denk ook dat Lando twee keer blokkeerde, dus het totale gat was denk ik niet helemaal representatief. Ze zitten wel echt dicht bij ons", besluit hij.