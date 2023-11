VIDEO: FIA komt met nieuwe pitstraatregel, Verstappen sarcastisch over Sprintraces

Jeen Grievink

Vrijdag 3 november 2023 11:59 - Laatste update: 12:13

Na de chaos in de pitstraat in Mexico, heeft de FIA besloten in te grijpen richting het raceweekend in Brazilië, dat komend weekend op het programma staat. Het betreft een zogenoemd Sprintweekend in São Paulo en dat is een format waar Max Verstappen alles behalve fan van is. Tijdens de persconferentie kwam hij dan ook bijzonder sarcastisch uit de hoek. Dit en meer zie je in onderstaande GPFans News-video.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.