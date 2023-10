Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 28 oktober 2023 21:45

Helmut Marko is erg blij dat de FIA ook de wagen van Max Verstappen na de Grand Prix in Austin gecontroleerd heeft, zodat er geen onduidelijkheden bestaan over de legaliteit van de RB19. Daarnaast geeft de Red Bull-adviseur aan dat hij in de toekomst liever zou zien dat de gehele top tien onderzocht wordt.

Na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten besloot de FIA om de wagens van Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris eens goed onder de loep te nemen. Tijdens dit onderzoek ontdekte het motorsportorgaan dat de planken van de wagens van Hamilton en Leclerc niet voldeden aan de technische reglementen, waarna de heren uit de uitslag geschrapt werden. De auto's van Verstappen en Norris bleken wel aan de reglementen te voldoen. Hoewel men de kans groot acht dat ook de wagens van Carlos Sainz en George Russell illegaal waren, heeft de FIA deze niet meer gecontroleerd.

Er is de afgelopen week dan ook ontzettend veel te doen geweest over de manier waarop de FIA kiest welke bolides er na een race onderzocht moeten worden. Als het aan Marko ligt, gaat de FIA haar protocollen in de toekomst aanpassen. "Om te beginnen ben ik erg blij dat de auto van Max ook is gecheckt na de race in Amerika. Dan kan daar in ieder geval geen enkele onduidelijkheid over bestaan", vertelt Marko in Mexico-Stad tegenover Motorsport.com. "Maar als je met mensen van de FIA praat, dan is het hele probleem dat deze dingen zo complex zijn."

Aanpassen protocollen

De Red Bull-adviseur snapt dat het een ontzettend tijdrovend proces is, maar benadrukt dat het belangrijk is dat de FIA dit proces gaat onderzoeken. "Iedere auto moet omhoog en is net weer iets anders, dus het is niet zo dat je er maar even snel heengaat en de boel meet. Het kost tijd. Maar voor de toekomst denk ik wel dat er iets moet veranderen om ervoor te zorgen dat het proces sneller kan. Dan kunnen we misschien wél alle auto's checken." Hoewel dat voorlopig nog niet mogelijk is, zou de Oostenrijker op korte termijn ook al wat verandering willen zien. "Ik ben in ieder geval van mening dat de eerste tien na een race altijd gecontroleerd moeten worden", aldus de 80-jarige uit Graz.