Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 28 oktober 2023 17:39 - Laatste update: 17:40

Christian Horner denkt dat Sergio Pérez dit weekend wel eens zijn eerste overwinning in Mexico uit het vuur zou kunnen gaan slepen. De Red Bull-teambaas stelt dat Pérez meer dan genoeg steun krijgt van het thuispubliek en zeker een goede kans maakt.

Pérez begon het Formule 1-seizoen van 2023 aanvankelijk erg sterk en even leek het zelfs alsof hij een serieuze rol zou kunnen gaan spelen in de strijd om de wereldtitel. Vanaf het raceweekend in Monaco ging zijn seizoen echter bergafwaarts. Met nog vier Grands Prix te gaan, staat de Mexicaan momenteel op de tweede plek in het kampioenschap met een voorsprong van 39 punten op Lewis Hamilton. Deze voorsprong had echter aanzienlijk kleiner kunnen zijn, als Hamilton na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten niet gediskwalificeerd was vanwege een technische overtreding.

Artikel gaat verder onder video

Aankomende zondag staat de Grand Prix van Mexico-Stad op de planning, de thuisrace van Pérez. De coureur uit Guadalajara heeft al meermaals aangegeven dat het zijn grote droom is om zijn thuisrace te winnen. Zijn teambaas denkt in ieder geval dat het hem dit weekend wel eens zou kunnen gaan lukken. "Hij heeft zeker een kans", reageert Horner tijdens de persconferentie in Mexico. "Ik vond dat hij afgelopen weekend een goede race verreed in Austin. Dat zou zijn zelfvertrouwen een flinke boost gegeven moeten hebben richting deze race. En met de hoeveelheid steun die hij hier heeft, als er iets bestaat als de kracht van het publiek, dan zal hij overladen worden. Hij lijkt behoorlijk ontspannen."

OOK INTERESSANT: Verstappen heeft zelf bodyguards in Mexico geregeld: "Gebeurt wel vaker"

Zandvoort versus Mexico-Stad

"Hij heeft het met Max in Zandvoort gezien, en hier heb je een beetje het Mexicaanse equivalent", vervolgt de Brit. "Er is gewoon zoveel passie, het is geweldig. Elke keer als hij in de auto stapt, juichen ze. Als hij de garage uitrijdt of als hij in de paddock vanuit de garage naar de hospitality loopt, zou je denken dat hij de wereldtitel heeft gewonnen." De Red Bull-teambaas geeft aan dat hij enorm geniet van de gepassioneerde achterban van zijn coureur. "Ik weet dat hij daar ongelooflijk trots op is, hij is een zeer trotse Mexicaan en ik denk dat hij niets liever zou willen dan proberen deze race te winnen en op zijn minst op het podium te staan."