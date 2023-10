Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 oktober 2023 12:41 - Laatste update: 12:43

Niet dr. Helmut Marko, maar Max Verstappen zelf, heeft voor extra veiligheid tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico gezorgd. De Nederlander maakt voor het weekend in Mexico gebruik van twee bodyguards en stelt bij Viaplay dat dit wel vaker gebeurt en dat dit niet via het team is geregeld.

De veiligheid staat tijdens het raceweekend in Mexico nog iets hoger in het vaandel, dan normaal. Dat heeft te maken met de vele fanatieke fans in de hoofdstad van het land. Die zijn logischerwijs veelal op de hand van Sergio Pérez, maar de rivaliteit op de baan, is ook buiten de baan doorgesijpeld. Red Bull-adviseur Marko vertelde eerder deze week al dat er misschien toch wel wat extra beveiliging nodig was, maar het was uiteindelijk Verstappen zelf die de bodyguards heeft ingeschakeld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner: "Niet vergeten dat we sinds de zomerstop al zijn gestopt met ontwikkeling RB19"

'Hoort bij bepaalde landen'

Verstappen is dit weekend dus te zien met extra beveiliging. "Ik heb de bodyguards zelf geregeld. Dat gaat niet via het team en gebeurt wel vaker. Het is nu wel de eerste keer in Mexico, maar daar hoeven we niet zoveel tijd aan te besteden." Waarom hij het doelwit is geworden van enkele Mexicaanse fans, dat weet hij wel. "Eind 2022 waren een paar mensen misschien een beetje boos", zo doelt hij op de geweigerde teamorder in Brazilië, waarna de Pérez-fans niet zo gesteld meer waren op Verstappen. Uiteindelijk zijn de beveiligers slechts een formaliteit voor de Limburger, want het is niet de eerste keer. "Voor de rest is het een normale procedure en hoort het bij bepaalde landen."

Grand Prix van Mexico-Stad

Wat betreft het raceweekend in Mexico-Stad is Verstappen voortvarend van start gegaan. Niet alleen was de Nederlander de snelste man tijdens de eerste training, ook na de tweede oefensessie stond hij bovenaan. Toch zijn de verschillen met de concurrentie marginaal en Verstappen gaf zelf ook al aan dat de snelheid over éen ronde, misschien wel beter is bij de concurrentie. Qua racepace ziet het er wel goed uit voor de drievoudig wereldkampioen.