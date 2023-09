Kimberley Hoefnagel

Sergio Pérez snapt niet wat er dit weekend precies fout gaat bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur benadrukt dat de rest van het team ook niet begrijpt wat er aan de hand is en dat het van groot belang is dat ze daar achter komen.

Het raceweekend in Singapore verloopt tot op heden ontzettend moeizaam voor het team van Red Bull. Hoewel de Oostenrijkse renstal dit seizoen overduidelijk het dominante team op de grid is, is de RB19 op het Marina Bay Street Circuit niet vooruit te branden. Max Verstappen en teamgenoot Pérez wisten zich allebei niet te plaatsen voor Q3. Verstappen moest genoegen nemen met de elfde startplek, Pérez kwam niet verder dan de dertiende stek. En dat zorgde voor een hoop vraagtekens bij de Mexicaan.

"Ik weet het niet, ik begrijp het echt niet", reageert Pérez na afloop van de kwalificatie tegenover Viaplay. "We snappen als team momenteel niet wat er aan de hand is. Het was een hele lastige kwalificatie en een heel lastig weekend tot nu toe. Mijn poging in Q2 maakte het alleen maar erger. Ik had een enorme vertraging bij het gas geven en toen een zeer grote piek op de motor, waardoor ik de auto niet onder controle kon houden."

Veel factoren

Gevraagd hoe het mogelijk is dat Red Bull er maar niet achter kan komen waar het dit weekend precies mis gaat, zegt Pérez: "Er zijn veel factoren. Ik denk dat we wat vermoedens hebben, maar we moeten ervoor zorgen dat we er achter komen en dat we snappen wat er gebeurt."