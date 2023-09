Kimberley Hoefnagel

Toto Wolff durft niet te zeggen of George Russell en Lewis Hamilton dit weekend mee kunnen vechten om de overwinning. De Oostenrijker verwacht namelijk dat de Grand Prix van Singapore een uitdagende race zal worden met een hoop concurrentie.

Voorafgaand aan het raceweekend in Singapore vertelde Verstappen dat het wel eens een lastig weekend zou kunnen worden voor het team van Red Bull Racing. "Ik denk dat we gewoon niet zo competitief zijn als andere circuits. We zijn niet zo competitief op straatcircuits, maar we kunnen wel competitief zijn", zo vertelde de Nederlander tijdens de persconferentie op donderdag. Tot dusver lijkt de regerend wereldkampioen gelijk te hebben: het team van Red Bull had het tijdens de vrije trainingen namelijk duidelijk lastig.

Tijdens de persconferentie van de teambazen werd aan Wolff gevraagd of de problemen bij Red Bull ervoor zouden kunnen zorgen dat Mercedes mee kan vechten om de overwinning. Hierop reageerde hij: "Ik wil denk ik niet iets voorspellen om dan niet aan onze eigen verwachtingen te voldoen. Het gaat erom dat we voorafgaand aan de kwalificatie goed werk leveren." Hij benadrukte dat Mercedes in het verleden wisselende resultaten heeft geboekt in Singapore en dat het lastig te voorspellen is. "Ik denk dat het vooraan tussen vier of vijf teams erg close zal zijn."

Oververhitting

Niets lijkt vanzelfsprekend te zijn op het Marina Bay Street Circuit in Singapore. Dit komt volgens Wolff omdat het een uniek circuit is. "Ik denk dat oververhitting van de banden een grote rol speelt. Je kunt het goed doen in de kwalificatie en in die ronde de maximale grip behalen, maar dan enorm lijden tijdens de race", verklaarde de Oostenrijker. "En als je het juiste venster ook maar met een millimeter mist als er iemand binnenkomt, dan word je gewoon verslagen."