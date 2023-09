Vincent Bruins

Zaterdag 16 september 2023 13:32

Max Verstappen is erg aan het worstelen met zijn RB19-bolide dit weekend. Tijdens de laatste vrije training voor de Grand Prix van Singapore kreeg Red Bull Racing via de boardradio klachten door over de auto.

De kampioenschapsleider heeft het lastig op het Marina Bay-stratencircuit. Verstappen werd in de eerste vrije training nog derde op iets meer dan een tiende achterstand van Charles Leclerc. In de tweede vrije training liepen de Ferrari's wederom hard. Carlos Sainz was het snelst, terwijl Verstappen het moest doen met P8. De Spanjaard stond ook in de derde vrije training bovenaan de tijdenlijst. Verstappen werd vierde op drie tienden achterstand.

Onacceptabel

Tijdens die laatste trainingssessie, die rond 18:00 lokale tijd werd verreden, was Verstappen dan ook absoluut niet tevreden met zijn Red Bull. Via de boardradio liet hij duidelijk weten dat het opschakelen een groot probleem was: "Sorry, maar op deze manier kan ik niet rijden met die 'upshifts'. Wat de f*** is dit? Onacceptabel." De Nederlander kwam met nog zes minuten te gaan in VT3 terug naar de pits, zodat Red Bull wat kon uitproberen om hopelijk het probleem op te lossen. Verstappen liet daarna weten dat het beter was dan voorheen, maar dat ze nog mijlenver zaten van hoe het hoort. Ook aan de wegligging moet nog gewerkt worden: "Ik ben erg aan het worstelen met de grip aan de achterkant. Zag je die laatste sector? Ik ben gewoon aan het driften. Ik denk dat als ik mee zou doen aan een driftcompetitie, dat ik dan wel zou winnen," aldus Verstappen via de boardradio.