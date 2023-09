Vincent Bruins

Autosport is niet goedkoop, dat weten we allemaal. En de duurste van alle kampioenschappen is natuurlijk de koningsklasse: de Formule 1. Maar hoeveel moet Red Bull Racing eigenlijk betalen om volgend seizoen deel te nemen? En op hoeveel inschrijfgeld kan de FIA rekenen van de andere teams?

Alle teams in de Formule 1 moeten een basisbedrag betalen en een bedrag per behaalde punt. Het seizoen van 2023 is nog niet voorbij en het inschrijfgeld voor 2024 is nog niet bekendgemaakt door de FIA, maar we kunnen wel ruwe inschattingen maken om de enorme bedragen in beeld te brengen. De winnaar van het constructeurskampioenschap van 2022 moest voor dit jaar een basistarief van $617.687 (€576.734) betalen en $7.411 (€6.920) per punt. De negen andere teams kregen hetzelfde basistarief, maar moesten per punt $6.174 (€5.765) betalen. Om de inschattingen voor 2024 te maken, gaan we uit van deze bedragen.

Zeven miljoen

Om op de ruwe inschattingen te komen qua punten die de teams dit seizoen zullen behalen, nemen we de gemiddelde resultaten van de tot nu toe veertien verreden Grands Prix en trekken deze lijn door voor de komende acht wedstrijden. Op die manier zou Red Bull aan het eind van het seizoen op 916 punten terechtkomen. Dat betekent dat ze ongeveer zeven miljoen euro moeten neertellen om zich in te schrijven voor het seizoen van 2024. Dat is meer dan het dubbele van welk ander team dan ook. Het lijkt erop dat de renstallen die in de top zes staan, boven een bedrag van een miljoen euro zullen komen. Williams, Haas, Alfa Romeo en AlphaTauri lijken onder de één miljoen te blijven.