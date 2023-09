Vincent Bruins

Dinsdag 12 september 2023 09:56 - Laatste update: 10:03

George Russell is niet alleen coureur voor het Mercedes Formule 1-team. Hij is namelijk ook de directeur van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA). De Brit vertelde over zijn rol als GPDA-directeur, en over de communicatie met de andere coureurs.

De Grand Prix Drivers' Association is de vakbond van de coureurs in de koningsklasse van de autosport. Het werd opgericht in 1961 en Stirling Moss, die wordt gezien als de beste Formule 1-coureur zonder wereldtitel, werd verkozen als voorzitter. Tegenwoordig is dat Alexander Wurz die eind 90-er jaren en begin 21e eeuw uitkwam voor Benetton, McLaren en Williams. Russell is tegenwoordig de mededirecteur naast advocate Anastasia Fowle. Hij nam de plek over van Romain Grosjean die na 2020 verhuisde naar de IndyCar Series. Sebastian Vettel was tot en met eind 2021 ook nog mededirecteur.

Woordvoerder

"Ik ben als het ware de woordvoerder van de gehele groep," legde Russell uit tegenover RaceFans. "Ik denk dat het momenteel een zeer verenigde groep is, tussen alle coureurs. We praten regelmatig over bepaalde kwesties of onderwerpen die we willen verbeteren - niet alleen per se in de Formule 1, maar in de sport wereldwijd. Uiteindelijk moet er iemand zijn die de woordvoerder is om dat verder te brengen. Maar ik krijg enorm veel hulp van Alex Wurz en Anastasia Fowle die, om eerlijk te zijn, het meeste zware werk doen. Ik ben slechts degene op de achtergrond die opvolgt en helpt waar ik nodig ben."

Memes

"We hebben een groepsapp met alle coureurs," vertelde Russell over hoe er gecommuniceerd wordt tussen de deelnemers in de Formule 1. "Soms worden er alleen maar memes verstuurd. Er zijn een paar mensen, waarvan je het niet verwacht, die enkele willekeurige memes sturen, maar dat is oké. Het is altijd goed als er iets gaande is, of als er zijn vertragingen [tijdens een raceweekend], dat iemand wil praten over iets of wil verbeteren. Er zijn momenteel duidelijk veel veranderingen gaande in de sport, met de sprintraces, het format, de Alternative Tyre Allocation, de omstandigheden, en uiteraard het veiligheidsaspect."