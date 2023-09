Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 2 september 2023 20:44 - Laatste update: 20:48

Christian Horner heeft wederom niets minder dan lof over voor het optreden van Max Verstappen in Monza. Hoewel de kwalificatie van Sergio Pérez iets moeizamer verliep dan die van zijn teamgenoot, kan ook hij rekenen op een compliment.

Hoewel Red Bull Racing dit seizoen de duidelijke favoriet is in de Formule 1, wist men van tevoren dat de Grand Prix van Italië geen vanzelfsprekend raceweekend zou worden. Historisch gezien is dit namelijk een circuit waar Red Bull vaak wat meer moeite heeft. Verstappen verreed een sterke kwalificatie, maar kon niet voorkomen dat Carlos Sainz de pole positie pakte en moest genoegen nemen met de tweede startplek. Pérez bleef na een moeizame zaterdag steken op de vijfde plek.

Artikel gaat verder onder video

"Een zeer indrukwekkende ronde van Max om op de eerste rij te komen", zo reageert Horner na afloop van de kwalificatie. "We wisten vanaf vanochtend dat de Ferrari's ongelooflijk snel zouden zijn over een ronde en uiteindelijk was er maar een paar centimeter verschil tussen de twee. Checo herstelde zich goed na de motorwissel en het missen van track time in VT3, de vijfde startplek zal morgen voor een spannende race zorgen."

OOK INTERESSANT: Verstappen moet boegeroep van tifosi incasseren na kwalificatie op Monza

Pérez houdt de moed erin

"Vandaag was geen geweldige dag", bevestigt Pérez. "De nieuwe motor en het missen van een groot deel van VT3 vandaag was niet ideaal, omdat het betekende dat we niet op de zachte banden konden rijden voordat we de kwalificatie ingingen, dus we waren minder voorbereid op Q3." De Mexicaanse coureur is van mening dat ze de resultaten hierdoor niet konden maximaliseren. "Het team heeft echter fantastisch werk geleverd door de auto op tijd klaar te hebben voor de kwalificatie." Pérez heeft goede hoop dat Red Bull met een sterk tempo op de baan kan verschijnen: "We zullen ons uiterste best doen om door het veld heen te komen", aldus de 33-jarige coureur.