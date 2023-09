Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Italië

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 2 september 2023 20:10 - Laatste update: 20:10

De FIA heeft de voorlopige startopstelling bekendgemaakt voor de Formule 1 Grand Prix van Italië. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie op zaterdagmiddag.

Carlos Sainz zal aankomende zondag om 15:00 uur vanaf pole position vertrekken, met Max Verstappen naast hem op P2. De tweede startrij zal bestaan uit Charles Leclerc en George Russell. Sergio Pérez kende een lastige zaterdag en moet genoegen nemen met de vijfde startplek. Alexander Albon wist wederom indruk te maken in de Williams en mag naast de Mexicaan plaatsnemen op P6. De rest van de top tien zal bestaan uit Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris en Fernando Alonso.

Rest van de grid

Op de zesde startrij vinden we Yuki Tsunoda en zijn nieuwe (tijdelijke) teamgenoot Liam Lawson terug. De Nieuw-Zeelander heeft het tijdens zijn tweede kwalificatie in de Formule 1 dus zeker niet verkeerd gedaan. Daarachter vinden we Nico Hülkenberg en Valtteri Bottas, die samen de zevende startrij vormen. Hoewel Logan Sargeant met zijn vijftiende startplek een heel stuk achter zijn teamgenoot staat, zal hij zeker niet ontevreden zijn. Hij krijgt gezelschap van Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu. De laatste twee startrijen bestaan uit Pierre Gasly, Esteban Ocon, Kevin Magnussen en Lance Stroll.