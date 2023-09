Kimberley Hoefnagel

Hoewel Charles Leclerc liever op pole had gestaan, is hij dolblij met zijn derde startplek voor de Grand Prix van Italië. De Monegask stelt dat hij wellicht nog wat hoger had kunnen staan, als hij een slipstream had gehad in Q3.

Het team van Ferrari heeft voor de ogen van haar thuispubliek een fantastische kwalificatie verreden. Carlos Sainz wist zich op pole te kwalificeren, voor Max Verstappen op P2 en Leclerc op P3. Een mooi resultaat voor een team dat toch een lastig seizoen kent. Tijdens de eerste kwalificatiesessie liet de wedstrijdleiding weten dat Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz onderzocht zouden worden, omdat ze zich niet aan de maximale rondetijd gehouden zouden hebben. Vrijwel direct na het vallen van de geblokte vlag maakt de FIA echter bekend dat het geen verder onderzoek zou gaan doen naar de twee Ferrari-coureurs. Zodoende start Leclerc op zondag gewoon vanaf P3.

"Ik kan me natuurlijk alleen maar geweldig voelen met de Tifosi hier", reageert Leclerc na afloop van de kwalificatie. "Ik ben een beetje teleurgesteld, ik had natuurlijk eerste willen zijn. Maar het is geweldig voor Ferrari om te zien dat Carlos op P1 staat. Hij doet het hele weekend al geweldige zaken. Ik had het veel lastiger in VT1, VT2 en VT3 maar tijdens de kwalificatie kwam alles samen dus ik ben erg blij."

Dubbel podium voor Ferrari?

De Monegask kwam uiteindelijk 67 duizendsten tekort op zijn teamgenoot op pole positie. "Helaas had ik in Q3 geen slipstream, dit heeft ons waarschijnlijk minimaal één positie gekost, maar dat is het leven. Ik moet blij zijn, zeker omdat ik het heel lastig had." De Ferrari-coureur kan rekenen op een hoop gejuich vanuit het Italiaanse publiek. "Ze zijn echt ongelofelijk", reageert hij. "Ik lach niet vaak als ik op P3 sta, maar om hier zoveel support te krijgen is een fantastisch gevoel." Het doel voor de zondag is simpel: "We gaan proberen om P1 en P2 te pakken met Carlos."