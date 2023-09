Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 2 september 2023 14:45

Andrea Stella heeft geen enkel probleem met de uitspraken die Lando Norris tijdens de Dutch Grand Prix over de boordradio deed. De McLaren-teambaas stelt dat dit het gedrag is van een kampioen.

Norris mocht in Zandvoort vanaf de eerste startrij vertrekken en kende een prima start. Toen het in de openingsronde plotseling keihard begon te regenen, kwamen de meeste coureurs naar binnen voor een setje intermediates. Hoewel Norris eigenlijk ook naar binnen had willen komen, besloot McLaren om hem toch buiten te houden. Dit zorgde voor een felle discussie over de boordradio tussen Norris en McLaren-engineer Jose Manuel López García. Uiteindelijk was de 23-jarige coureur er klaar mee en riep hij: "Wat de f***. Ben je f***ing dom, man". Uiteindelijk moest Norris genoegen nemen met de zevende positie.

Tijdens de persconferentie van de teambazen in Monza werd aan Stella gevraagd wat hij van het hele gesprek vond. "Toen Lando de opmerking maakte die volgens mij werd uitgezonden, was hij duidelijk gefrustreerd. Hij was gefrustreerd omdat hij zich realiseerde dat we een kans misliepen door een ronde te lang buiten te blijven. Dit kwam doordat de pitmuur de situatie verkeerd inschatte en dus sprak Lando erover." De teambaas benadrukt dat hij het juist goed vindt dat Norris zich zo uitspreekt. "Dit is wat kampioenen doen, we houden van dit karakter."

McLaren blij met Norris

"We willen flink uitgedaagd worden door een coureur", vervolgt Stella. "We kunnen ook zwaar uitgedaagd worden, omdat onze cultuur sterk is en we dat kunnen verdragen. We hebben liever dit soort uitdagingen, dan een passieve coureur die alles accepteert en niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het team. Voor ons is dit dus helemaal geen probleem." De Italiaan benadrukt dat we voorzichtig moeten zijn met het uit de context halen van losse reacties en er vooral niet te kritisch naar moeten kijken." De bespreking na Zandvoort was erg constructief en ik ben erg blij met de cultuur die we bij het team en de coureurs zagen."