Van Overdijk in de wolken na GP Zandvoort: 'Typical Dutch summer met regen, zon en Max'

Kimberley Hoefnagel

Zondag 27 augustus 2023 20:41

Robert van Overdijk is ontzettend trots op de organisatie achter de Dutch Grand Prix. De circuitdirecteur stelt dat het een fantastische dag is geweest en neemt zijn hoedje dan ook af voor het team. Het doel voor 2024 is alvast duidelijk: de editie van 2023 overtreffen.

Het Dutch Grand Prix-weekend zit er weer op. De fans hebben het circuit verlaten en het Formule 1-circus is de boel in een razend tempo weer aan het afbouwen en inpakken. Voor je het weet, is de rust in Zandvoort Wedergekeerd. Het was een prachtig raceweekend, waar de gemiddelde Nederlandse Formule 1-fan ongetwijfeld nog lang aan terug zal denken. Ook de organisatie achter de Grand Prix van Nederland kan met een tevreden gevoel terugkijken. "Hoedje af voor ons team. Wat een fantastische dag hebben we weer meegemaakt, alles zat erin", blikt Van Overdijk terug bij Viaplay.

"Eigenlijk zat alles in dit hele weekend", vervolgt de directeur van Circuit Zandvoort. "We dachten na twee edities met volle bak zon, hoe kun je dat ooit nog overtreffen? Maar zeker ook rondom het volkslied en tijdens de regen, als je ziet wat er gebeurt, het blijft gewoon ongelooflijk wat hier aan de hand is. Het is een typical Dutch summer: regen, zon en Max."

Entertainment ten top

Er was ook dit jaar weer genoeg entertainment voor het aanwezige publiek. Hierdoor was het continu één groot feest, zelfs op de momenten dat er niet geracet kon worden. "Daar is het ons om te doen. Als dat dan uitpakt en ook nog eens tijdens zo'n regenbui..." Van Overdijk noemt onder andere het volkslied en de show van André Rieu als hoogtepunten. "Ik zag de koning uit zijn dak gaan. Op dat vlak valt alles dan samen; ondanks de regen, maar misschien ook wel dankzij de regen. Je ziet een bepaalde verbroedering ontstaan op zo'n tribune. Ik zag Domenicali wijzen naar zijn communications officer van: 'Die beelden moeten we hebben en die beelden moeten we hebben'. Dat zegt denk ik genoeg."

Plannen voor 2024

Al met al was de Dutch Grand Prix dus weer één groot feest. De grote vraag is nu: hoe kan de organisatie daar in 2024 overheen? "Als we vanavond evalueren, is dat waarschijnlijk weer het eerste wat we tegen elkaar zeggen. Oké en hoe dan volgend jaar weer? Dat roepen we nu al twee jaar", vertelt Van Overdijk. "Volgens mij hebben we weer een schitterende editie achter de rug. Als we uitgerust zijn, hebben we ongetwijfeld creatieve mensen genoeg die er ook voor het vierde jaar weer een schitterende show van weten te maken."

Gevraagd of hij niet een tipje van de sluier op kan lichten over de editie van volgend jaar, zegt hij: "Als ik het zou weten, zou ik het je vertellen, écht. Oprecht, ik heb echt geen idee", benadrukt de circuitdirecteur. "Laten we eerst gewoon een paar weken gaan slapen, dan komt de creativiteit vast weer. Je durft het bijna niet te zeggen, maar ook het vierde jaar zal op een aantal vlakken weer beter worden."

