Brian Van Hinthum

Zondag 27 augustus 2023 19:13 - Laatste update: 19:19

Max Verstappen wist zondag geheel volgens de wens van de honderdduizenden aanwezige Oranjefans de Grand Prix van Nederland voor de derde keer op rij op zijn naam te schrijven. We zien vaak weinig emotie en tranen bij de Nederlander, maar de heren aan tafel van het Race Café zagen op het podium in Zandvoort wat naar boven komen.

Na één van de beste races van het seizoen werd de Dutch Grand Prix een prooi voor Verstappen. De rit op Circuit Zandvoort werd overhoop gegooid door een aantal spectaculaire buien, waardoor het vooral in het begin en in het slot van de race chaos alom was op het Nederlandse asfalt. De man die het hoofd in de verraderlijke omstandigheden - zoals wel vaker - het koelst hield, was de grote thuisheld. Voor het oog van zijn familie, vrienden en grote aantallen fans passeerde de Limburger als eerste de streep.

Artikel gaat verder onder video

Nog nooit gezien

Het werd zijn negende overwinning op een rij, een evenaring van het record van Sebastian Vettel uit 2013. Na afloop van de race kon dan ook het Wilhelmus door Emma Heesters gezongen worden voor de Nederlander en het nationale volkslied bracht emotie bij de Nederlander, zo merkt Rob Kamphues op. Olav Mol haakt in: "Nog nooit gezien. Trillende neusvleugeltjes en tranen in de ogen", zegt de commentator, waarna Kamphues zegt dat het volkslied heel mooi gezongen werd.

Familie en vrienden

Mol begrijpt de emoties bij Verstappen goed: "Hij kijkt naar beneden en ziet zijn zusje, zijn moeder, Kelly [Piquet]." Jack Plooij merkt op dat het tijdens zijn viering op de auto al opviel dat het hem wel wat doet. "Mag het ook?", zegt Mol, waarna er een foto van Verstappen met de bokaal van de Dutch Grand Prix groot in beeld prijkt. "Rode oogjes, hij is helemaal blij", besluit Plooij. Met Verstappen zijn derde overwinning op rij in Zandvoort breidt de wereldkampioen zijn voorsprong in de titelrace overigens uit tot 138 punten.

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.