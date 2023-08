Kimberley Hoefnagel

Toto Wolff heeft een zure nasmaak over gehouden aan het raceweekend in Zandvoort. De Mercedes-teambaas stelt dat er een hoop fouten zijn gemaakt, die het team uiteindelijk duur zijn komen te staan.

Het team van Mercedes begon de Dutch Grand Prix vanuit een fantastische positie met George Russell op de derde startplek. De Brit verloor direct na de start een plek, waarna de regen met bakken uit de hemel kwam vallen. Lewis Hamilton vertrok iets verder naar achteren, vanaf de dertiende plek. Mercedes besloot langer buiten te blijven dan de concurrentie, wat uiteindelijk de foute keuze bleek te zijn. Daarnaast raakte Russell betrokken bij een incident met Yuki Tsunoda, waardoor zijn vloer flink beschadigd raakte. Uiteindelijk kwam Hamilton als zesde over de finish, terwijl P17 het maximaal haalbare was voor Russell.

Teambaas Wolff is niet tevreden met het resultaat dat Mercedes in Zandvoort heeft neergezet, zeker aangezien het podium in theorie haalbaar had moeten zijn. "Ik denk dat we catastrofaal lang buiten zijn gebleven", vertelt de Oostenrijker tegenover Sky Sports. "Wij hadden het helemaal fout. Het is vervelend omdat de auto een heel goed tempo had. Vanaf dat moment ging het er gewoon om, dat we ons zo goed mogelijk zouden herstellen."

"Ik had liever een goed tempo, een snelle raceauto en een middelmatig resultaat gehad, ook al zou dat pijn gedaan hebben", vervolgt hij. "We zagen aan het einde, op de intermediates, dat George het tempo van Max [Verstappen] had en dat Lewis erg sterk was achter [Carlos] Sainz. Hij had veel verder naar voren kunnen zitten. Het is nog steeds bitterzoet omdat het resultaat gewoon heel slecht is. We hadden het kunnen doen, maar dat telt niet in deze sport."

Grondige evaluatie Dutch GP

Eén ding is zeker: Mercedes gaat leren van de fouten die het tijdens de Dutch Grand Prix heeft gemaakt. "We zullen het grondig gaan evalueren", benadrukt Wolff. "De situatie is nooit [de fout] van één persoon of één afdeling, het is de communicatie tussen coureur en pitmuur, strategie en het weer. We namen allemaal beslissingen, en dat was absoluut onder de maat van ons allemaal, en dat geldt ook voor mij. Het is goed als het pijn doet. Als het steekt, blijft het plakken, dat is wat ze zeggen toch?"

