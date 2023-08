Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 26 augustus 2023 18:15

Christian Horner heeft met veel ontzag gekeken naar de manier waarop Max Verstappen zichzelf staande hield tijdens de kwalificatie in Zandvoort. De Brit spreekt van een 'geweldige ronde' en een 'fenomenale' prestatie.

De kwalificatie op het circuit van Zandvoort werd onder wisselvallige omstandigheden verreden. Het opdrogende wegdek, in combinatie met korte regenbuitjes, zorgde voor een flinke uitdaging voor de coureurs. Verstappen wist na een drietal spannende sessies beslag te leggen op de pole positie, voor Lando Norris en George Russell op P2 en P3. "Het is een bewegend doelwit door het weer en de omstandigheden, en het is uiteraard ook erg lastig voor de coureurs", reageert Horner na afloop van de kwalificatie bij Sky Sports. "Je probeert gewoon de baan te volgen. Er waren momenten waarop ik dacht: ‘Dit zou ons kunnen ontglippen.' Die laatste ronde van Max - zijn outlap, de voorbereiding en om dan te presteren zoals hij deed - het was fenomenaal."

Artikel gaat verder onder video

De Orange Army is dit weekend natuurlijk in groten getale aanwezig op het circuit in Zandvoort, Verstappen liet zich echter niet van de kaart brengen. "Meer druk dan dit kun je niet krijgen", benadrukt Horner. "Ik ben er zeker van dat hij de druk intern moet voelen. De verwachting van een menigte zoals deze - met het lawaai, de opbouw en de hype. De manier waarop hij ermee omgaat is echt opmerkelijk. Om dan te doen wat hij deed, onder zeer belastende omstandigheden, het was een geweldige ronde."

Onrustige Verstappen

Verstappen kwam in de openingsfase van de eerste kwalificatiesessie kortstondig in de problemen toen hij rechtdoor schoot in de eerste bocht. Vervolgens werd hij tijdens zijn tweede ronde geblokkeerd, waardoor hij lange tijd geen competitieve tijd op het bord had staan. Dit zorgde binnen Red Bull toch wel even voor de nodige stress, zo geeft Horner toe. "Ik keek naar de grote zwarte wolk die binnenkwam en dacht: 'Nee, zeker niet, we moeten gewoon één ronde op het bord krijgen.' Dat lukte de volgende ronde en het was de eerste keer dat ik hem enigszins onrustig hoorde. Het ging gewoon om de temperatuur in de banden, die er nog niet was." Hiermee doelt de teambaas op de felle boordradio van de Nederlander.

OOK INTERESSANT: Hamilton baalt van matige zaterdag in Zandvoort: "We waren niet snel genoeg"

Het team van McLaren stond er gedurende de hele kwalificatie ontzettend goed voor. Het had er dan ook alle schijn van dat de Britse renstal een gooi zou kunnen doen naar de pole positie. Toch wist Verstappen de concurrentie uiteindelijk met gemak achter zich te houden. Ook Horner had verwacht dat McLaren een grotere uitdaging zou vormen, zeker aangezien het team erg goed is in het snel opwarmen van de banden. "Ik had verwacht dat Lando of Oscar de pole misschien zou stelen."

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.