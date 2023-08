Lars Leeftink

Williams-teambaas James Vowles is er zeker van dat een welkome "cultuurverandering" toekomstig succes kan stimuleren bij Williams. De voormalig chef strategie van Mercedes won maar liefst acht constructeurstitels met Mercedes.

De 43-jarige Brit verving voormalig Williams-teambaas Jost Capito aan het roer in februari en het team heeft enige bemoedigende vooruitgang geboekt sinds het vorig jaar onderaan het klassement eindigde. “Mijn grootste conclusies zijn dat we nu deel uitmaken van de competitie en dat we een positieve richting hebben gevonden,” onthulde Vowles, sprekend in een video die werd gepost door het officieel Twitter-account van Williams.

Verandering van mentaliteit

Vowles legt uit wat hij bij Williams wil veranderen om weer uit te komen bij de hoogtijdagen van het team. “Het is een mentaliteitsverandering en een cultuurverandering. Dat zal ons steeds meer naar voren brengen naarmate we verder komen.” Williams-coureur Alex Albon pakte een punt dankzij een bemoedigende tiende plaats tijdens de Grand Prix van Bahrein, de eerste race van het seizoen. Vervolgens kon Albon gedurende de rest van het seizoen zes punten veiligstellen dankzij zijn zevende plaats in de Grand Prix van Canada en vervolgens vier punten dankzij een achtste plaats in Silverstone.

Winst 2023

Williams staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap, met Albon die dertiende in het klassement staat van de coureurs. Sargeant is nog puntloos tijdens zijn eerste seizoen in de koningsklasse. "De grootste winst voor mij tot nu toe is dat we al, in de korte tijd dat ik hier ben, de wereld hebben laten zien dat we in staat zijn om de prestatie van de auto te verbeteren", voegde Vowles toe. "We zijn ook in staat om resultaten te leveren en de punten te pakken die voor ons beschikbaar waren tijdens bijna alle races waar die kansen aanwezige waren. Dat is positief voor mij. Het is een andere situatie dan waar we twaalf maanden geleden waren, toen we achteraan [de grid] stonden en we niet echt veel konden doen om voor punten te vechten."