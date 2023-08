Kimberley Hoefnagel

Zondag 6 augustus 2023 16:19

Lucas di Grassi snapt niet waarom de FIA het proces van tracklimits monitoren nog niet geautomatiseerd heeft. De Formule E-coureur benadrukt in gesprek met GPFans dat hij jaren geleden een mogelijke oplossing gepatenteerd heeft, die de FIA zo zou mogen gebruiken.

Tracklimits houden de gemoederen al een flinke tijd bezig in de motorsport. Er komt steeds meer commentaar op de manier waarop men met de kwestie omgaat. Een veelgehoord punt van kritiek is dat de FIA niet consistent en consequent zou zijn met het uitdelen van straffen. Een oplossing zou zijn om het proces te automatiseren. Hoewel de technologie anno 2023 gewoon bestaat, wil de FIA daar tot op heden nog niets van weten. Dit tot grote frustratie van Di Grassi, die niet snapt waarom de FIA die technologie weigert te gebruiken "Ik heb geen idee. Ik heb vijf jaar geleden een patent ingediend", vertelt hij in een exclusief interview met GPFans. "Ik heb een patent, maar ik zou mijn patent gratis geven, ik vind het niet erg." Het patent heeft hij samen met Roborace en Chris Taylor opgezet.

Artikel gaat verder onder video

"Je hebt een licht, een lasersensor - ik wilde namelijk niet boren of een magneet plaatsen of iets dergelijks. Je hebt als het ware een lichtsensor die naar beneden wijst op de grond en een andere sensor naast het licht die de reflectie ziet. Dan schilder je overal in de stad een lijn in een speciale kleur. Als de auto eroverheen gaat en wordt gedetecteerd, krijg je een boete. Het is heel eenvoudig, je hoeft niets te boren, het is veiliger en je kunt verschillende kleuren gebruiken. Je kunt verschillende kleuren hebben met verschillende strafniveaus." Je zou bijvoorbeeld kunnen instellen dat een coureur een kleine straf krijgt als hij net over de track limits heengaat, maar een grotere straf als hij volledig van de baan afgaat.

Duidelijkheid voor de coureurs

Sommige mensen zeggen dat het een onveilig concept is, maar dat is volgens Di Grassi niet het geval. "Je kunt programmeren wat je wilt. Dus je kunt bijvoorbeeld als je over een bepaald punt heengaat, de hele ronde 20 procent minder vermogen hebben, of 10 procent of 7,5 procent. Vind je de ene oplossing te gevaarlijk, dan kies je een andere. Maar door het zo te doen, weet iedereen dat als je over dat punt gaat, je een boete krijgt. Als je dat niet doet, dan niet." Maar wat gebeurt er dan als iemand van de baan gedwongen wordt door een andere coureur? "Het werkt hetzelfde als gravel, wat gebeurt er als je daar van de baan wordt gedwongen? Degene die je pushte, moet naar de wedstrijdleiding en dan volgt er een beslissing."

OOK INTERESSANT: Di Grassi ziet structureel probleem in motorsport: 'Maken te weinig gebruik van data'

"In een kwalificatieronde is het voor iedereen heel duidelijk, je krijgt meteen een penalty", legt de Braziliaan uit. "Het intrekken van rondes is niet meer nodig. De ronde die je doet, is geldig. Het is gewoon een kwestie van uitzoeken hoeveel stroom ze op een ander deel van de baan moeten intrekken." In de Formule 1 zou dit natuurlijk iets anders werken dan in de Formule E, maar de mogelijkheden zijn er zeker. "Ik weet niet waarom ze dat niet doen. Dit is zoveel makkelijker en zo veel beter om te doen. Het is nauwkeuriger dan een camera omdat je een precisie van een millimeter hebt. En het is binair, je zit goed of niet, je hoeft niet meer handmatig te controleren."

Lucas di Grassi rijdt in Hyderabad.

Oneerlijke straffen

We zagen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk al dat het de wedstrijdleiding uren kostte om de uiteindelijke uitslag van de race te publiceren, omdat de stewards alle beelden handmatig moesten nakijken. Een dergelijke situatie hebben we in de Formule E ook al eens meegemaakt, tijdens de E-Prix van Hyderabad. "In Hyderabad kregen we een straf. In de driver's briefing zeiden ze dat er zoveel mensen aan het afsnijden waren, dat ze niet iedereen fysiek konden checken. Dus gaven ze de straf aan de mensen die ze gezien hadden. Dus mijn straf in Hyderabad was volkomen onterecht, omdat iedereen aan het afsnijden was. Ik zag sommige mensen voor me meer dan vijf keer de baan afsnijden."

OOK INTERESSANT: Porsche wil gerechtigheid, gaat in beroep tegen 'onaanvaardbare' penalty Da Costa

Juist daarom is de Mahindra-coureur zo'n voorstander van een automatisch systeem. "Als je zo'n systeem hebt, is het eerlijk. Je snijdt de bocht af, je moet energie inleveren, mensen halen je in op het circuit en het eindresultaat is het eindresultaat. Je hebt geen sancties. Dus ik wou dat ze dat konden doen, het zou beter zijn voor de hele motorsport." Als een dergelijk systeem in Hyderabad gehanteerd was, hadden Di Grassi en zijn toenmalig teamgenoot Oliver Rowland waarschijnlijk meer punten gehad in het kampioenschap. "Ik had nog vier of vijf punten extra in het kampioenschap gehad. Rowland reed op P4 denk ik, en ik reed op P6 of P7."