Porsche wil gerechtigheid, gaat in beroep tegen 'onaanvaardbare' penalty Da Costa

Kimberley Hoefnagel

Donderdag 3 augustus 2023 17:04

Het team van Porsche is officieel in beroep gegaan tegen de forse penalty die António Félix da Costa in de slotfase van de London E-Prix uitgedeeld kreeg. Het team stelt dat het niets aan de schade kon doen en spreekt van een 'onbegrijpelijke' en 'onaanvaardbare' straf.

De eerste E-Prix van Londen was er een vol incidenten en rode vlaggen. Da Costa vertrok vanaf de zeventiende plek en wist zich op te werken naar de tweede plek. Een knappe prestatie, zeker gezien het feit dat hij een groot deel van de race met schade rondreed. De Portugese coureur had met zijn band wat debris geraakt, waarna zijn band langzaam leeg begon te lopen. Hij mocht na de rode vlag doorrijden, maar kreeg in de slotfase van de race een penalty van maar liefst drie minuten uitgedeeld, omdat zijn wagen qua bandenspanning niet meer zou voldoen aan de reglementen.

Artikel gaat verder onder video

De Porsche-coureur liet zich direct na de race kritisch uit richting de wedstrijdleiding. Op X, voorheen Twitter, schoof hij zijn mening over de penalty niet onder stoelen of banken. "Vandaag verliezen de sport, de Formule E en de FIA. Het is niet de eerste keer dat we zien dat de FIA niet consistent is met straffen en acties. Ik heb een penalty gekregen omdat mijn rechtervoorband langzaam lek was en ze beschuldigen ons ervan dat we een te lage druk hadden. De auto was veilig om te rijden. We kregen van FIA-afgevaardigden te horen dat we konden blijven racen. Ik bracht de auto naar huis, nadat ik zestien auto's ingehaald had om als tweede te finishen. We zagen auto's zonder voorvleugels en half gebroken herstarten, en ze kregen toestemming om ook te racen. Oneerlijk vandaag."

We were told by FIA Safety delegates that we could continue to race. I nursed the car home after overtaking 16 cars to finish P2 today and a result is taken away unfairly. We saw cars restarting with no front wings and half broken, and they were cleared to race also. Unfair today — Antonio Felix da Costa (@afelixdacosta) July 29, 2023

In gesprek met GPFans bevestigde Da Costa dat het team in beroep zou gaan. "Ja, we gaan in beroep. Hopelijk krijgen we die 18 punten terug. Ik wil zelf minimaal vijfde worden in het kampioenschap, vlak achter mijn teamgenoot. In het constructeurskampioenschap zou dit ons in de top drie teams plaatsen, dus het doet er toe, er ligt veel op tafel. Het grootste deel gaat het om gerechtigheid, ik wil gewoon gerechtigheid. Als we mensen hebben om het kampioenschap te leiden, moeten ze hier niet alleen zijn om de regels toe te passen, maar ook om hun gezond verstand te gebruiken. Anders kunnen we ons door AI laten leiden. Als het alleen om een regelboek gaat, dan hebben we geen menselijke kant nodig. Hopelijk begrijpen ze dat. Ik was behoorlijk vocaal erover, ze waren op veel gebieden niet goed genoeg, dus we zullen zien."

Inmiddels is het team van Porsche officieel in beroep gegaan tegen de penalty. "Vandaag kunnen we bevestigen dat het officiële beroep tegen beslissing nr. 10 binnen de termijn is ingediend", zo laat Porsche op donderdag weten middels een officieel statement. "De band van Antonio liep langzaam leeg door brokstukken op de baan, waardoor de druk van zijn rechtervoorband onder het voorgeschreven minimum zakte. De schade is ontstaan ​​door een externe impact, het was niet onze schuld. Voor ons is dit besluit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Onze eerste zorg is een eerlijke gelijke behandeling in de geest van de sport. Vanwege de lopende procedures zullen we geen verdere verklaringen afleggen over dit incident totdat er een definitieve beslissing is genomen door de ICA (International Court of Appeal)."