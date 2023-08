Kimberley Hoefnagel

Zondag 6 augustus 2023 06:59

Dan Ticktum lijkt de deur richting de Formule 1 volledig afgesloten te hebben en hoopt zijn Formule E-seizoen bij NIO in 2024 te kunnen gaan combineren met een WEC-zitje.

Ticktum maakte van 2017 tot en met 2019 onderdeel uit van het juniorenteam van Red Bull, waarna hij zijn spullen moest pakken vanwege tegenvallende resultaten. De Brit voegde zich vervolgens bij het juniorenprogramma van Williams, waarmee hij in 2021 brak. Tijdens het Formule E-seizoen van 2021/2022 maakte Ticktum zijn debuut in de elektrische klasse bij het team van NIO 333. De Brit kwam niet verder dan de 21ste plek in het kampioenschap, maar mocht toch aanblijven voor het seizoen van 2022/2023. Het afgelopen seizoen verliep weliswaar iets beter, maar de gedroomde resultaten blijven tot op heden uit, tot grote frustratie van de Britse coureur zelf. Tijdens het raceweekend in Berlijn vertelde Ticktum dat hij twijfelde over zijn toekomst in de elektrische klasse. Zo was hij onder andere enorm gefrustreerd door zijn 'inefficiënte' NIO-bolide. "We hebben op dit moment gewoon helemaal geen efficiëntie en ik raak mijn geduld een beetje kwijt om eerlijk te zijn. Het is zo pijnlijk, ik word er echt een beetje moe van, als ik eerlijk ben", zo vertelde hij tegenover GPFans. Daarnaast was hij erg gefrustreerd door de manier waarop hij behandeld werd door de wedstrijdleiding. "Er zijn momenten waarop ik me afvraag of het nog zin heeft dat ik deze sport doe. Ik ben bang dat vandaag zo'n dag is", zo verklaarde hij na de eerste race op het Tempelhof Circuit.

Dan Ticktum in Berlijn.

Over de teleurstelling heen

Vandaag de dag staat de Britse coureur een stuk positiever in het leven en lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn. "Ik denk dat ik ongeveer twee jaar geleden in een interview zei: 'Als ik de Formule 1 niet zou halen, zou ik gewoon het beste leven voor mezelf willen creëren in de autosport, om eerlijk te zijn.' Ik heb er tien tot vijftien jaar effectief voor gestudeerd, nu moet ik er de vruchten van gaan plukken. Ik bedoel, ik ben er duidelijk behoorlijk goed in", lacht de NIO-coureur in een exclusief interview met GPFans. "Ik heb de Formule 1 om een ​​aantal redenen niet gehaald. Sommige dingen heb ik mezelf aangedaan, anderen hebben te maken met superlicenties. Daar zal ik verder niet op ingaan."

Ticktum wil zich nu gaan focussen op het opbouwen van een succesvolle carrière in de Formule E. "Ik ben eindelijk een beetje over de teleurstelling heen dat ik de Formule 1 niet heb gehaald", benadrukt hij. "Er zijn een aantal zeer goede kansen in WEC, wat duidelijk is geëxplodeerd wat betreft de Hypercar. Ik weet zeker dat veel coureurs hier de Formule E zouden willen combineren met Hypercar. Een goed zitje in beide categorieën, als je beide in hetzelfde seizoen kunt doen, levert veel geld en een geweldige carrière op. Dus ja, het antwoord is: ik denk dat ik dit seizoen veel meer heb genoten dan vorig jaar. Ik weet niet waar ik volgend jaar zal staan, maar waarschijnlijk hier om eerlijk te zijn."

Ticktum in Berlijn.

Formule E x WEC

Er zijn in de Formule E meerdere coureurs die hun zitje in het elektrische kampioenschap, combineren met een zitje in het langeafstandsracen. Nyck de Vries deed dit in het verleden, maar ook coureurs zoals Robin Frijns, Sébastien Buemi, André Lotterer en Jean-Éric Vergne combineren de twee klassen graag met elkaar. Toch is dat niet voor iedereen mogelijk, geeft Ticktum toe. "Sommige teams laten het niet toe."

"Ik heb het gevoel dat als je JEV [Vergne] of Stoffel [Vandoorne] bent, je wat meer onderhandelingsmacht hebt omdat je een voormalig F1-coureur bent. Sommige teams zullen het niet leuk vinden als je beide doet. Ik bedoel, als je een Nissan Formule E-coureur bent, willen ze waarschijnlijk niet dat je in een Toyota in het WEC gaat racen", lacht hij. "Dat soort dingen. NIO is tot nu toe heel open met dingen, dus ik ga proberen volgend jaar wat WEC-dingen te doen", besluit de 24-jarige.