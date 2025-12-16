ESCÁNDALO: Nuevas PRUEBAS de que Lewis Hamilton fue AFECTADO por Ferrari

El fracaso de Lewis Hamilton con Ferrari en la temporada 2025 de la Fórmula 1 tiene algunos secretos que salieron a la luz.

Gracias a información compartida por The Race, la Scuderia enfrentó varias dificultades en la primera campaña con el siete veces campeón del mundo: "Ferrari corrió con un automóvil que había estado congelado durante seis meses en el desarrollo del túnel de viento, con el último paquete importante introducido, la suspensión trasera traída a Bélgica, que nunca resultó ser un punto de inflexión.

"Las dificultades en la parte trasera permanecieron, el resultado de un coche deliberadamente diseñado para estar muy cargado en la parte delantera, un aspecto que se adapta al estilo de conducción de Leclerc.

"Lewis Hamilton sufrió mucho por la inestabilidad trasera del SF-25. Con el cambio de la suspensión trasera a mitad de temporada, el comportamiento del coche mejoró (ligeramente) en la estabilidad de frenado en línea recta, pero no se proyectaron pasos de rendimiento reales a partir de este cambio.

"Esto no fue en sí mismo una actualización errónea conceptualmente, pero el sentimiento dentro de la oficina técnica de Maranello era que, en retrospectiva, habría sido mejor no cancelar algunos desarrollos aerodinámicos que se archivaron a favor de la suspensión", informaron.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

