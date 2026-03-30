¡Hamilton OLVIDA su misión principal a bordo de un JET PRIVADO!

Una exestrella de la F1 ha explicado por qué el siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, decidió vender su jet privado.

Hamilton es el piloto más exitoso en la historia de la F1 y, con un salario base en Ferrari que se rumorea alcanza los 60 millones de dólares, no hay duda de que podía permitirse lujos como el uso de un jet privado, al igual que Max Verstappen, Toto Wolff y Fernando Alonso.

Sin embargo, en 2019 decidió desprenderse de su propio jet para reducir su huella de carbono y alinear su estilo de vida con valores más respetuosos con el medio ambiente.

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Hamilton siempre se ha mostrado comprometido con la ecología, y durante mucho tiempo, junto a Sebastian Vettel, fueron las únicas voces en la parrilla que abogaban por un futuro más sostenible. Cabe destacar que Vettel sigue impulsando esta causa incluso tras retirarse de la competición.

A sus 41 años, Hamilton continúa compitiendo y se le vio abordo del jet privado de Wolff tras el Gran Premio de China, en compañía de Valtteri Bottas, George Russell y Susie Wolff.

Recientemente, el expiloto David Coulthard explicó cómo se organizan los traslados entre los pilotos durante los fines de semana de carrera, y aprovechó para comentar la decisión de Hamilton de dejar de utilizar el jet privado que tuvo entre 2013 y 2019.

"Era de un rojo manzana caramelizada, pero en pos de salvar el planeta, lo dejó de lado", relató Coulthard en el podcast Up to Speed. Añadió: "No es que haya dejado de volar en jet privado, simplemente evita esa sensación de culpa que conlleva ser dueño de uno. ¡No estoy seguro de si eso se puede considerar compensación de carbono o no!"

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El objetivo de neutralidad de carbono en la F1

La Fórmula 1 se ha planteado la ambiciosa meta de alcanzar la neutralidad en carbono para 2030. Esto abarca, entre otros aspectos, los desplazamientos de pilotos y personal de los equipos hacia y desde las carreras. La neutralidad de carbono implica que no se produzca una emisión neta de dióxido de carbono, compensando las emisiones mediante iniciativas como la reforestación, la instalación de energías renovables o la captura de metano.

Las novedades introducidas para 2026 han sido clave para que la F1 avance hacia este objetivo, ya que los nuevos monoplazas están diseñados para emitir menos contaminantes, aumentando notablemente el uso de energía eléctrica en las unidades de potencia. Además, el apartado del motor de combustión interna ahora funciona exclusivamente con combustibles 100% sostenibles, en un esfuerzo por abandonar el uso de combustibles fósiles.

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