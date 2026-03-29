La RESPUESTA de Ferrari a las quejas de Lewis Hamilton en el GP de Japón

Ferrari explicó lo que hay detrás de las quejas de Lewis Hamilton tras el Gran Premio de Japón.

Fred Vasseur, jefe de equipo, comentó en la prensa lo sucedido con el siete veces campeón del mundo en la última carrera en Suzuka. El británico no obtuvo un buen resultado, a diferencia de Charles Leclerc, quien se quedó en el podio.

Esto dijo el directivo: "Lewis se quejó más respecto a los neumáticos y creo que también fue por el efecto de la overtake mode. Una vez que pierdes más de 1 segundo con respecto a quien tienes delante, pierdes el efecto de quien está delante de ti, y le pasó a Lewis. Estaba luchando con Norris y cuando perdió contacto con quien tenía delante, perdió esa ventaja.

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"Creo que lo que buscamos es que el espectáculo sea bueno, que haya muchas luchas. Hemos visto Charles-George, Norris-Lewis. El espectáculo es bueno y hemos visto muchos adelantamientos sin contactos. Y esto es realmente una muy buena señal.

"Creo que es un poco la tendencia desde el inicio de la temporada. En clasificación tienen de 5 a 7 décimas de margen, mientras que en carrera está claro que esta ventaja es menor.

"Creo que también se debe a la overtake mode, porque cuando estás en grupo tienes un rebufo que aprovechar y puedes estar con ellos. Pero esto significa que tendremos que dar un paso adelante para alcanzarlos y estar delante de ellos. Trabajamos para eso", señaló.

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¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

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