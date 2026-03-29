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Charles Leclerc at suzuka

Charles Leclerc EXPONE el PEOR problema de Ferrari para pelear el título

Charles Leclerc at suzuka — Foto: © IMAGO

Charles Leclerc EXPONE el PEOR problema de Ferrari para pelear el título

Charles Leclerc expuso el peor problema de Ferrari para poder pelear el campeonato de 2026 contra Mercedes.

Tras terminar en tercer lugar del Gran Premio de Japón, el corredor monegasco habló sobre la diferencias dentro de la Scuderia con respecto a sus principales rivales de la parrilla.

Hablando con la prensa tras la carrera en Suzuka, Leclerc señaló: “Por ahora, Mercedes lidera y McLaren también ha progresado, pero este campeonato se decidirá en función de la calidad del desarrollo técnico.

"Todo el equipo está trabajando sin descanso y en Miami, como todos los demás, tendremos un coche bastante nuevo. Un buen comienzo en Miami será crucial. ¿La unidad de potencia? Sí, sin duda el motor es el área donde más dificultades tenemos en comparación con Mercedes, pero no es la única.

"Hoy me costó un poco encontrar el ritmo adecuado, sobre todo porque McLaren también dio un gran salto. También es cierto que tuvimos mala suerte con el coche de seguridad, que salió en un momento inoportuno.

"Pero bueno, al final, estas cosas pasan, así que intenté canalizar la frustración que sentí por la neutralización de la carrera en el momento menos oportuno. No tenía mucha confianza, aunque, una vez que empieza el Gran Premio y bajas la visera, siempre lo das todo.

"Con los neumáticos duros, es cierto que es un poco más difícil calentarlos, pero sinceramente, no fue del todo mal. Quizás podría haberlo hecho un poco mejor si hubiera entrado a boxes durante el coche de seguridad, pero un tercer puesto hoy es el tipo de resultado que necesito llevarme a casa mientras espero tener algún día el mejor coche", comentó.

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¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?

GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.

Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones. Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car por el choque de Oliver Bearman complicó la situación del británico.

Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita. Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación tras el GP de Japón.

Pos. Piloto Puntos
1Kimi Antonelli72
2George Russell63
3Charles Leclerc49
4Lewis Hamilton41
5Lando Norris25
6Oscar Piastri21
7Oliver Bearman17
8Pierre Gasly15
9Max Verstappen12
10Liam Lawson10
11Arvid Lindblad4
12Isack Hadjar4
13Gabriel Bortoleto2
14Carlos Sainz2
15Esteban Ocon1
16Franco Colapinto1
17Nico Hülkenberg0
18Alex Albon0
19Valtteri Bottas0
20Sergio Pérez0
21Fernando Alonso0
22Lance Stroll0

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