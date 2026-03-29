Lewis Hamilton, PROFUNDAMENTE DECEPCIONADO tras la carrera con Ferrari

Lewis Hamilton no está contento con el desarrollo del Gran Premio de Japón. El siete veces campeón del mundo clasificó en la sexta posición y finalizó de la misma manera, a pesar de esperar un resultado mucho mejor.

Según él, el coche tenía mucho más para ofrecer, pero inexplicablemente le faltó potencia en momentos clave. Sin duda, Hamilton albergaba grandes expectativas para el Gran Premio.

Mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, logró subirse al podio, él se vio obligado a conformarse con un sexto puesto. La diferencia en velocidad entre ambos pilotos generó gran frustración en el Británico, quien admitió: "No lo sé. Realmente no lo sé".

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El piloto británico explicó que hizo todo lo posible: condujo a fondo y gestionó la carrera de acuerdo a lo indicado, pero el coche no respondió como esperaba. "Por alguna razón, simplemente me faltó potencia", comentó.

Aunque logró sumar algunos puntos, la desilusión fue evidente, especialmente al ver cómo una posición momentánea de tercer lugar se desvaneció debido a la evidente falta de rendimiento en su segunda tanda.

Incluso en la salida, donde Ferrari generalmente destaca, Hamilton no pudo seguir el ritmo de sus rivales, a diferencia de Leclerc. "Desde el principio se notó la falta de potencia", afirmó. Este inconveniente le impidió competir al máximo nivel y será, sin duda, uno de los aspectos que la escudería deberá revisar para próximas carreras.

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Mercedes sigue en primera posición tras la victoria de Kimi Antonelli en Suzuka, con Ferrari siguiéndolos detrás en segundo lugar. Detrás, McLaren y Haas siguen la tercera y cuarta posición.

Alpine, gracias a Pierre Gasly y Franco Colapinto, están en el quinto sitio. Red Bull, en medio de una crisis de rendimiento, apenas cuentan con 16 unidades y están empatados con la escudería francesa tras la carrera en Japón.

Racing Bulls, con jóvenes como Liam Lawson y Arvid Lindblad, están en P7 por delante de Audi de Gabriel Bortoleto y Williams de Carlos Sainz. Cadillac de Checo Pérez está por encima de Aston Martin y Fernando Alonso.

1 Mercedes 135

2 Ferrari 90

3 McLaren 46

4 Haas 18

5 Alpine 16

6 Red Bull 16

7 Racing Bulls 14

8 Audi 2

9 Williams 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0

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