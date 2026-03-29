¿Cómo queda el Campeonato de Constructores tras el GP de Japón? Todas las posiciones
¿Cómo queda el Campeonato de Constructores tras el GP de Japón? Todas las posiciones
GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.
Mercedes sigue en primera posición, con Ferrari siguiéndolos detrás en segundo lugar. Detrás, McLaren y Haas siguen la tercera y cuarta posición.
Alpine, gracias a Pierre Gasly y Franco Colapinto, están en el quinto sitio. Red Bull, en medio de una crisis de rendimiento, apenas cuenta con 16 unidades y están empatados con la escudería francesa.
Racing Bulls, con jóvenes como Liam Lawson y Arvid Lindblad, están en P7 por delante de Audi de Gabriel Bortoleto y Williams de Carlos Sainz. Cadillac de Checo Pérez está por encima de Aston Martin y Fernando Alonso.
Relacionado: INCREÍBLE remontada de Antonelli para la victoria, mientras Checo VENCE a Bottas en el GP de Japón
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?
GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.
Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones. Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car por el choque de Oliver Bearman complicó la situación del británico.
Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita. Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación tras el GP de Japón.
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli
|72
|2
|George Russell
|63
|3
|Charles Leclerc
|49
|4
|Lewis Hamilton
|41
|5
|Lando Norris
|25
|6
|Oscar Piastri
|21
|7
|Oliver Bearman
|17
|8
|Pierre Gasly
|15
|9
|Max Verstappen
|12
|10
|Liam Lawson
|10
|11
|Arvid Lindblad
|4
|12
|Isack Hadjar
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|2
|14
|Carlos Sainz
|2
|15
|Esteban Ocon
|1
|16
|Franco Colapinto
|1
|17
|Nico Hülkenberg
|0
|18
|Alex Albon
|0
|19
|Valtteri Bottas
|0
|20
|Sergio Pérez
|0
|21
|Fernando Alonso
|0
|22
|Lance Stroll
|0
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Fórmula 1
Recién en
Recomendado por la redacción
Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz
Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre el accidente de Oliver Bearman
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón? Posiciones, cambios y puntos
TODOS los récords de Kimi Antonelli en F1 desde su debut en Mercedes
Últimas Noticias
Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz
- 1 hour ago
Mercedes le pone PERO a la victoria de Kimi Antonelli en Japón
- 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: Max Verstappen REVELA TODO sobre si se retira a finales de 2026
- 1 hour ago
INCREÍBLE remontada de Antonelli para la victoria, mientras Checo VENCE a Bottas en el GP de Japón
- Hoy 09:01
Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre el accidente de Oliver Bearman
- 2 hours ago
BREAKING: Choque del GP de Japón provoca CAMBIOS EN LA FIA para la F1 2026
- 2 hours ago
Más leído
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China
- 15 marzo
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
- 12 marzo
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
- 13 marzo
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
- 13 marzo
CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026
- 11 marzo