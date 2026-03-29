¿Cómo queda el Campeonato de Constructores tras el GP de Japón? Todas las posiciones

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.

Mercedes sigue en primera posición, con Ferrari siguiéndolos detrás en segundo lugar. Detrás, McLaren y Haas siguen la tercera y cuarta posición.

Alpine, gracias a Pierre Gasly y Franco Colapinto, están en el quinto sitio. Red Bull, en medio de una crisis de rendimiento, apenas cuenta con 16 unidades y están empatados con la escudería francesa.

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Racing Bulls, con jóvenes como Liam Lawson y Arvid Lindblad, están en P7 por delante de Audi de Gabriel Bortoleto y Williams de Carlos Sainz. Cadillac de Checo Pérez está por encima de Aston Martin y Fernando Alonso.

1 Mercedes 135

2 Ferrari 90

3 McLaren 46

4 Haas 18

5 Alpine 16

6 Red Bull 16

7 Racing Bulls 14

8 Audi 2

9 Williams 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0

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¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?

GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.

Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones. Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car por el choque de Oliver Bearman complicó la situación del británico.

Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita. Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación tras el GP de Japón.

Pos. Piloto Puntos 1 Kimi Antonelli 72 2 George Russell 63 3 Charles Leclerc 49 4 Lewis Hamilton 41 5 Lando Norris 25 6 Oscar Piastri 21 7 Oliver Bearman 17 8 Pierre Gasly 15 9 Max Verstappen 12 10 Liam Lawson 10 11 Arvid Lindblad 4 12 Isack Hadjar 4 13 Gabriel Bortoleto 2 14 Carlos Sainz 2 15 Esteban Ocon 1 16 Franco Colapinto 1 17 Nico Hülkenberg 0 18 Alex Albon 0 19 Valtteri Bottas 0 20 Sergio Pérez 0 21 Fernando Alonso 0 22 Lance Stroll 0

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