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¿Cómo queda el Campeonato de Constructores tras el GP de Japón? Todas las posiciones

start, Japan, F1 — Foto: © IMAGO

¿Cómo queda el Campeonato de Constructores tras el GP de Japón? Todas las posiciones

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.

Mercedes sigue en primera posición, con Ferrari siguiéndolos detrás en segundo lugar. Detrás, McLaren y Haas siguen la tercera y cuarta posición.

Alpine, gracias a Pierre Gasly y Franco Colapinto, están en el quinto sitio. Red Bull, en medio de una crisis de rendimiento, apenas cuenta con 16 unidades y están empatados con la escudería francesa.

Racing Bulls, con jóvenes como Liam Lawson y Arvid Lindblad, están en P7 por delante de Audi de Gabriel Bortoleto y Williams de Carlos Sainz. Cadillac de Checo Pérez está por encima de Aston Martin y Fernando Alonso.

1Mercedes135 2Ferrari90 3McLaren46 4Haas18 5Alpine16 6Red Bull16 7Racing Bulls14 8Audi2 9Williams2 10Cadillac0 11Aston Martin0

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¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?

GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.

Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones. Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car por el choque de Oliver Bearman complicó la situación del británico.

Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita. Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación tras el GP de Japón.

Pos. Piloto Puntos
1Kimi Antonelli72
2George Russell63
3Charles Leclerc49
4Lewis Hamilton41
5Lando Norris25
6Oscar Piastri21
7Oliver Bearman17
8Pierre Gasly15
9Max Verstappen12
10Liam Lawson10
11Arvid Lindblad4
12Isack Hadjar4
13Gabriel Bortoleto2
14Carlos Sainz2
15Esteban Ocon1
16Franco Colapinto1
17Nico Hülkenberg0
18Alex Albon0
19Valtteri Bottas0
20Sergio Pérez0
21Fernando Alonso0
22Lance Stroll0

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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